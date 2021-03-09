9 березня в Україні традиційно відзначають день народження Тараса Шевченка. З цієї нагоди 24 канал нагадує, що Шевченко – не лише "наше все", але й модерний та актуальний символ, справжній герой нації.

Біографія Тараса Шевченка – трагічна і велична одночасно. Кріпак і син кріпаків, сирота з малих літ, він мав стати представником другого ешелону російської інтелігенції, але відчув поклик рідної крові. За це був суворо покараний російським царатом, що ненавидів все українське. Втім, слово Шевченка не загинуло, а сам він став символом боротьби багатьох поколінь українців за волю та Незалежність. Так було у 19 і 20 століттях, так лишається й у 21-му, коли нова російська імперія вкотре намагається знищити все українське.

Читайте також Тарас Шевченко: факти про митця, яких більшість не знає

Шевченко – символ Революції Гідності

Великий Кобзар став одним з важливих символів української революції – Євромайдану. Його прикладом надихались багато людей, його пророчі слова давали сил новітнім героям. Одним з таких був Сергій Нігоян – юнак з Дніпра, що був на Майдані з початку протестів і, на жаль, став одним з перших загиблих за Україну.

Ролик, у якому Сергій цитує уривок з поеми Тараса Шевченка, неможливо дивитись без сліз. Як не можна забувать і його подвиг та велику жертву.

Уривок з поеми "Кавказ" – читає назавжди 20-річний Сергій Нігоян:

Втім, деякі все ж забути хотіли. Один з них – власник елітного салону меблів на Європейській площі, що дав команду зафарбувати графіті з Шевченком, Франком і Лесею Українкою. Ті малюнки стали символом боротьби з режимом Януковича. Шевченкове "Вогонь запеклих не пече" давало людям сил для протистояння з "беркутом".

Дикий вчинок столичного буржуа спровокував гучний скандал, за результатами якого історичні графіті були відновлені, а нахабний мебляр позбувся права торгувати на цьому місці.

Шевченка боїться "руський мир"

Тарас Шевченко був символом спротиву російській експансії не лише у Києві під час Революції Гідності, він надихав людей і на Донбасі.

6 березня 2014 року в Луганську біля пам'ятника поету зібралися люди на мітинг за Україну. Вони вийшли на захист держави та просто читали вірші Шевченка. За це були жорстоко покарані – адепти "русского міру" напали на мирних демонстрантів, били всіх без розбору та топтали українські прапори.

Розгром проукраїнського мітингу у Луганську:

Історія повторилась 9 березня, коли люди зібрались відсвяткувати 200-річчя Кобзаря.

Сьогодні п'яний натовп проросійських активістів розігнав мирний мітинг біля пам'ятника Шевченку. Сім'ї, жінки й діти бігли, падали, вставали й знову бігли. Діти плакали, жінки плакали. Прапорці падали з рук дітей, кульки літали... А дорослі п'яні хлопці й мужики з божевільними очима, з російськими прапорами й кийками – просто бігли натовпом, голосно викрикуючи мати, змітаючи на своєму шляху жінок і дітей... Що я при цьому відчувала? Сором, біль, жах,

– учасниця проукраїнського мітингу у Луганську 9.03.2014 Тетяна Савченко розповідає про початок "русской вєсни".

Знущання з Тараса Шевченка стало основою політики окупантів на Донбасі. Бойовики показово знищили барельєф поета у Луганську. Також терористи викреслили, де могли його ім'я. В цьому вони нагадали вчинки своїх колег-однодумців з "Ісламської Держави".

Читайте також Як поет Тарас Шевченко заважав окупантам в Луганську

Шевченко – воїн

У 21 столітті українці не тільки "караються, мучаться, але не каються", вони дають відсіч окупантам та боронять власну землю. Надихає їх у цьому – звісно, Тарас Шевченко.

Великий українець став одним з символів спротиву російській агресії. Шевченком-воїном він постав на картинах полтавського художника Юрія Шаповала, автора серії "Григорович".

Вічний революціонер / Фото з фейсбуку Юрія Шаповалова

На цих картинах всім знайомий Тарас Шевченко, але у військовій форму захисників України готується до штурму Чонгару, несе покришки на Майдан, планує революцію у Москві та навіть "набиває" Путіну тату з всім відомим рефреном.

Картини Шаповала зберігаються в київському музеї Тараса Шевченка.

Шевченко – захисник України / Автор – Вадим Печуркін

Крім робіт Шаповала, образ Шевченка-воїна став дуже популярним серед авторів мережевих малюнків-мемів – він був зображений у якості воїна АТО, з'явився серед легендарних "кіборгів". Так поет став учасником українсько-російської війни.

Шевченко – рекордсмен

Постать видатного українця шанована у всьому світі. На планеті існує майже 1400 пам'ятників Шевченку, а з 2014 року Кобзареві присвячено мурал – найбільший в Україні, аж на 570 квадратних метрів.

Його намалювали художники з ательє "Kailas-V" у Харкові до 200-річчя поета на стіні 16-поверхового будинку у Садовому проїзді. У 2021 році мурал було відреставровано й він знову виглядає як новенький.

Харківський Тарас / Фото mural

Цю пам'ятку внесено до Національного реєстру рекордів як найбільший портрет на стіні жилого будинку.

Шевченко молодіжний

У 2019 році в Києві на станції метро "Тараса Шевченка" пройшла виставка Олександра Грехова "Квантовий стрибок Шевченка. Метро". На малюнках Грехова поет був зображений у геть не канонічний спосіб. Художник презентував образи модернового Кобзаря, який став органічною часткою сучасної поп-культури.

Читайте також Ким насправді був Тарас Шевченко: невідомі факти про відомого Кобзаря

Тарас Шевченко перетворився на робота Бендера, майстра Йоду, Деві Боуї, Спайдермена, Статую Свободи, Гаррі Поттера, Супер Маріо, Че Геварру, Дарта Вейдера, Ріка з "Ріка і Морті" та навіть Кенні з "Південного парку".

Квантовий стрибок Кобзаря / Фото Національний музей Тараса Шевченка

Роботи виявились ефектними, але далеко не всі готові були їх сприйняти, адже такого Шевченка раніше не бачили. І не могли уявити.

Через це на виставку здійснили атаку та порізали малюнки ножем. Так Тарас Шевченко вкотре постраждав від невігласів.

На цьому історія не закінчилася – виставка переїхала з метро до Pizza Veterano, де опинилася під захистом ветеранів українсько-російської війни.

Шевченко артхаусний

У 2020 році нарешті відбулась прем'єра фільму Олександра Денисенка "Тарас. Повернення".

Вона розповідає про останні місяці заслання Тараса Шевченка у Казахстані у Новопетрівському форті.

Тарас. Повернення 2020 – дивіться онлайн трейлер фільму:

Фільм очікувано провалився у прокаті – в умовах карантину та за відсутності промо заробив менше мільйона гривень з 44 мільйонів бюджету (половину стрічки профінансували державним коштом), але зібрав добру пресу.

Стрічку намагалися рекламувати як "істерн", але насправді вона більше тяжіє до традиційного "українського поетичного кіна".

Чудово операторська робота, сильна гра акторів та цікава інтерпретація постаті Тараса Шевченка – все це добро колись знайде свого глядача.

Щоправда, цим людям доведеться примиритися з тим, що більшість героїв фільму говорять російською (такій автентичності позаздрив навіть режисер Мел Гібсон), а Тарас Шевченко чомусь грає на російській балалайці, якої у ті часи не було в природі.

Шевченко сучасний

Тарас Шевченко і нині залишається серед найбільш популярних українців у світі. Він стабільно у топ 10 пошукових запитах Вікіпедії, він не губиться на фоні сучасних кумирів та дає фору самому Монатіку.

Читайте також У грі S.T.A.L.K.E.R. 2 знайшли пасхалку з поемою Шевченка, росіяни вже істерять

Репродукції картин Тараса Шевченка – на сучасних українських марках, по його творам знімають фільми ("Толока"), він стає самураєм, його цитують у популярні комп'ютерній грі S.T.A.L.K.E.R. 2, його слова лунають багатьма мовами світу, він і надалі є символом України та її національною святинею.

Садок вишневий коло хати – німецькою:

Шевченко – НАЗАВЖДИ.