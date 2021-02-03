Тарас Козак є гаманцем Медведчука, – Шабунін пояснив причину

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти нардепа Тараса Козака. Також вони стосувались телеканалів кума Володимира Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Джерело: 24 канал

Канали Медведчука – це не медіа, а інструмент гібридної війни Росії проти України. Таку думку в ефірі висловив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

До теми Козак міг займатися терористичною діяльністю, – депутатка Устінова

Гаманець Медведчука

За його словами, своїм рішенням Президент України Володимир Зеленський закрив ці пропагандистські машини

Максимально просто: Козак – це гаманець Медведчука, через якого політик фінансує свої очевидно російські проєкти. Перш за все, мовиться про медійні проєкти гібридної війни, якими і є ці телеканали,

– зазначив Шабунін.

Він відзначив, що оскільки Медведчук – під санкціями США, то для того, щоб їх обходити, він користувався юридичними компаніями, заснованими Козаком. Але, окрім нього, є ще його дружина, через 98 компаній якої він робить те саме.

Важливий крок української влади

Тому, як сказав Шабунін, українська влада зробила дуже важливий перший крок – наклала санкції на Козака. Водночас завдання експертів та громадянського суспільства зараз – переконати США розширити санкції на Козака і компанії його дружини.

Хто може "знести" санкції

Підстави запровадження санкцій чітко виписані у рішенні РНБО. Очільник Центру протидії корупції відзначив, що їх може "знести" Верховний суд.

Я думаю, що Медведчук і ОПЗЖ побіжать туди зі спробою оскаржити рішення президента. Чи вдасться їм це – будемо бачити,

– відзначив Шабунін.

Також він додав, що слабким місцем є Конституційний Суд. Парламент так і не спромігся розв'язати проблему у цій юстиції. Цей суд вже ухвалював рішення на користь кремлівської агентури.

Канали ZIK, "112 Україна" і NewsOne 2 лютого припинили мовлення через санкції

Ще одне слабке місце – Київський окружний адмінсуд. "В ньому не можна оскаржити самі санкції, але можна пробувати зупинити результати їхніх дій, тобто рішення окремих органів", – додав експерт.

Санкції проти Козака: що відомо

Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Йому належать такі телеканали, як NewsOne, "112 Україна" та ZIK.

Козак відреагував на санкції, назвавши їх незаконними та прикладом цензури щодо медіа.

Народна депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова зауважила, що для того, аби накласти персональні санкції на Козака РНБО та СБУ мали б мати підтвердження того, що він займається терористичною діяльністю



Санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу