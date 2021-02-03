Тарас Козак є гаманцем Медведчука, – Шабунін пояснив причину
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти нардепа Тараса Козака. Також вони стосувались телеканалів кума Володимира Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne та ZIK.
Джерело: 24 канал
Канали Медведчука – це не медіа, а інструмент гібридної війни Росії проти України. Таку думку в ефірі висловив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
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Гаманець Медведчука
За його словами, своїм рішенням Президент України Володимир Зеленський закрив ці пропагандистські машини
Максимально просто: Козак – це гаманець Медведчука, через якого політик фінансує свої очевидно російські проєкти. Перш за все, мовиться про медійні проєкти гібридної війни, якими і є ці телеканали,
– зазначив Шабунін.
Він відзначив, що оскільки Медведчук – під санкціями США, то для того, щоб їх обходити, він користувався юридичними компаніями, заснованими Козаком. Але, окрім нього, є ще його дружина, через 98 компаній якої він робить те саме.
Важливий крок української влади
Тому, як сказав Шабунін, українська влада зробила дуже важливий перший крок – наклала санкції на Козака. Водночас завдання експертів та громадянського суспільства зараз – переконати США розширити санкції на Козака і компанії його дружини.
Хто може "знести" санкції
Підстави запровадження санкцій чітко виписані у рішенні РНБО. Очільник Центру протидії корупції відзначив, що їх може "знести" Верховний суд.
Я думаю, що Медведчук і ОПЗЖ побіжать туди зі спробою оскаржити рішення президента. Чи вдасться їм це – будемо бачити,
– відзначив Шабунін.
Також він додав, що слабким місцем є Конституційний Суд. Парламент так і не спромігся розв'язати проблему у цій юстиції. Цей суд вже ухвалював рішення на користь кремлівської агентури.
Ще одне слабке місце – Київський окружний адмінсуд. "В ньому не можна оскаржити самі санкції, але можна пробувати зупинити результати їхніх дій, тобто рішення окремих органів", – додав експерт.
Санкції проти Козака: що відомо
- Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Йому належать такі телеканали, як NewsOne, "112 Україна" та ZIK.
- Козак відреагував на санкції, назвавши їх незаконними та прикладом цензури щодо медіа.
- Народна депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова зауважила, що для того, аби накласти персональні санкції на Козака РНБО та СБУ мали б мати підтвердження того, що він займається терористичною діяльністю.
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