2 лютого соратник Медведчука нардеп Тарас Козак увійшов до історії як перший український парламентар проти якого власна батьківщина застосувала санкції. І хоч це рішення затрималось мінімум років на 6, воно стало черговим підтвердженням крилатого виразу: краще пізно, ніж ніколи.

Джерело: 24 канал

Тарас Козак хоч і є офіційним доларовим мільйонером, проте його не назвеш вправним бізнесменом чи харизматичним політиком. Вся історія його успіху полягає в тому, що він є наближеною особою до одіозного Віктора Медведчука.

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Біографія Тараса Козака

Тарас Козак народився 6 квітня 1972 року у передмісті Львова – Сокільниках. Тривалий час життя не підкидало його великих сюрпризів – він закінчив школу, згодом вивчився на бухгалтера в альма матер Степана Бандери – Львівському сільськогосподарському інституті (нині – Львівський національний аграрний університет), пішов працювати в місцеву податкову. На початку 90-х – то було дуже "рибне" місце, особливо у Львові з його численними базарами, куди нескінченним потоком їхали з Польщі так звані "човники". Там Тарас Козак і почав робити кар'єру – для цього пішов на другу вищу освіту та отримав диплом юриста.

Митник, податківець, авіатор

На зламі тисячоліть Тарас Козак став заступником голови Державної податкової адміністрації у Львівській області. Шефом перспективного фіскала був Сергій Медведчук – брат тодішнього голови Адміністрації президента Кучми та "сірого кардинала" української політики – Віктора Медведчука.

Про "початок чудової дружби" розповідала у своєму розслідуванні "Українська правда". За словами джерел видання, завдяки плідній співпраці Медведчука-молодшого та Тараса Козака в інтересах Віктора Медведчука було встановлено контроль над потоками контрабанди на західному кордоні України. Завдяки цьому навіть з'явився евфемізм "козачки” – тобто "оператори" контрабанди з посвідченнями державних службовців. Самі ж "козачки" називала Тараса Козака "вчителем".

Тарас Козак – "Вчитель" та "Хрещений батько" Західної митниці / Фото УНІАН

Звісно, офіційний свідчень щодо Козака нема, проте є повідомлення громадян, що були дотичні до тих подій. Зокрема, на форумі сайту "Україна податкова" один з дописувачів опублікував вже легендарну оповідь про корупцію на пунткі пропуску "Шегині".

Подаємо промовистий уривок:

"Мимовільним повіреним у темних справах Шегинської митниці я став зовсім випадково: минулого тижня їхав за товаром до Польщі і на самому переході зустрів свого однокласника, який зараз працює у Митній Варті. Постояли, покурили, згадали, хто ким з однокласників став, а потім, товариша по школі потягнуло на відвертість (я його про це, між іншим, не просив).

"Питаєш, чого я тут стою, як х…? – однокласник засміявся, - є таке "указаніє". Він підняв палець догори: "Колишній заступник начальника Львівської ДПА, а нині керівник Західної регіональної митниці Тарас Романович Козак заявив начальству, що є підозра про те, що не всю "касу" приносять йому, і для того аби вирахувати "крису", поставили тут нас, Митну Варту. Дивись, кожному з нас начальник Митної варти "Ямєля" (Олег Ямельницький) розробив спеціальні контрольні листки на яких окремо вказано скільки через кордон пройшло "тірів", "бусів", авто з причепами тощо. Все це треба облікувати,а рано старший зміни документацію звіряє і разом із зібраною готівкою везе це все до Львова на звірку до першого заступника нині вже генерал-лейтенанта Тараса Козака Ігоря Цибульського. Там йде основний "дєрєбан".

За зміну (зміна 12 годин) збираєм з поста від 30 до 80 тисяч доларів США – все залежить від кількості транспорту. У місяць маємо 60 змін. Множити вмієш? Давай візьмемо середнє: 60 помножимо на 60. Скільки виходить? Правильно – 3 мільйони 600 тисяч доларів !!! Готівки!!! Щомісяця, при мінімальних затратах.

Щоправда, останнім часом митникам залишається тільки те, що впаде з панського столу "Учителя". Йдуть через Шегиню машини, номери яких ми навіть не записуємо, бо то їде аппаратура рідного брата "Учителя" Бодіка, якого ми між собою називаємо "Брат-2". Я відкрив термос, ми випили з вартовим наших рубежів трохи кави і він повів ще кілька цікавих моментів. Насамперед, списки усіх авто з назвою товару, номерами машин і "тяглами" СБУ має, але нікого не затримує, бо особисто весь цей бізнес Тараса Козака "кришує" начальник обласної СБУ генерал Химей, якого для цієї мети і прислали з Києва.

Після "успіхів" в податковій Львівської області Козак переходить до митної служби й очолює Західну регіональну митницю. У 31 рік!

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На цій посаді Тарас Козак стає медійною особою – він був фігурантом численних скандалів, його звинувачували у порушенні писаних і неписаних правил, здирництві та "бєспрєделі" (цей російський термін не має належного відповідника в українській мові – ред.). У молодого бізнесмена з'явилось дуже багато грошей та ще більше цинізму – він навіть придбав собі цілий літак та став першим в історії України митником-авіатором. Звісно, з порушенням закону, адже не сплатив за нього податки.

Наприкінці 2004 року Козака з ганьбою звільнили й він, за деякими свідченнями, переховувався від правосуддя. Втім, київські покровителі не дозволили у 2005 році карній справі стати якоюсь загрозою, втім, роботу на Західній митниці Козак втратив.

Наприкінці 2006 року Козак поновився через суд на посаді й з підвищенням перейшов до центрального апарату та був заступником Державної митної служби, а ще встиг відзначитись на Одеській митниці, де трохи попрацював як виконувач обов'язків її начальника.

Після невдалої спроби притягнення до кримінальної відповідальності та втрати Медведчуком свої позицій після зміни влади Тарас Козак вирішує отримати політичне прикриття у виді статусу народного депутата. Він стає одним зі спонсорів маргінального, але тоді популярного проросійського політика Наталі Вітренко (матері нинішнього виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка).

Політична кар'єра

У 2006 році Козак балотувався до Верховної Ради по списках блоку Вітренко та як член проросійської партії "Русь", але зазнав поразки. Фіаско блоку Вітренко на виборах-2006 відвернуло від неї спонсорів та приязнь "сірого кардиналу" часів президента Януковича Сергія Льовочкіна, поховало політичну кар'єру Вітренко, але стало лише одним з етапів сходження Козака.

У листопаді 2010 року він став депутатом Львівської облради від ще одного технічного проєкту Льовочкіна – Української селянської демократичної партії, а за два роки знову балотувався до Верховної Ради, але знову невдало.

З того часу Тарас Козак припиняє самодіяльність та йде до політичних проєктів свого давнього патрона – Віктора Медведчука. Спочатку Козак стає заступником Медведчука у ГОшці "Центр Правова Держава", а потім приєднується до відверто проросійського "Українського вибору".

Тарас Козак разом з Медведчуком летить до Москви / Фото "Схем"

У 2014 році Козака нарешті обирають нардепом – від уламків "Партії Регіонів", що об'єднались в так званий "Опозиційний блок". У парламенті Тарас Козак особливо не "світився" – багато прогулював, слова не брав та з'являвся виключно, коли потрібно було відстояти інтереси шефа – Віктора Медведчука.

Тарас Козак нині також є народним депутатом 9 скликання – пройшов до Верховної Ради по списках "ОПЗЖ" як 10-й номер на виборах 2019 року. Він був серед числа нардепів, що намагаються скасувати антикорупційну реформу та е-декларування. При цьому сам був фігурантом розслідувань про недостовірне декларування.

Медіамагнат та номінал Медведчука

Широку відомість Тарас Козак отримав, коли патрон вирішив переписати на нього свою медіаімперію – так колишній митник у 2018 році став медіамагнатом. За кілька років під контролем медіагрупи, яка була записана на Козака, опинились три великі пропагандистські телеканали – "112 Україна", NewsOne та ZIK.

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Ці телеканали тривалий час фактично були "рупором Кремля", вели антиукраїнську пропаганду, рекламували державу-агресора Росію, а також працювали на імідж Медведчука та його людей. При цьому українська влада в особі президента Порошенка на існування телевізійного підрозділу "п'ятої колони" ніяк не реагувала та виправдовувала свою бездіяльність відсутністю повноважень.

Піший похід Козака до Криму / Фото Романа Синіцина

Тоді ж персоною непублічного депутата зацікавились журналісти-розслідувачі. Незабаром, з'ясувалось, що Тарас Козак продовжує любити небо й літати – для цього за майже мільярд гривень придбав літак "Гольфстрім G450" та здійснив на ньому чимало приватних перельотів. Про цю любов Козака до неба розповіли журналісти програми "Гроші". Вона пов'язана з тим, що Козак нібито має статус "перемовника та емісара Медведчука". Подальші факти це припущення підтвердили.

Також Тарас Козак виявився номіналом інших бізнесів Медведчука. Зокрема, розслідування Bihus.Info довело, що нардеп має приймальню в офісі Медведчука, а ще номінально саме він володіє власністю Медведчука. Зокрема, цигарковим монополістом "Тедіс".

Також Козак є фіктивним власником великої частки російського бізнесу Медведчука - за твердженням журналістів "Схем", компанії поплічника олігарха зводять першу транскордонну канатну дорогу між Росією і Китаєм. Також Козак є співвласником російського оборонного заводу імені Дегтярьова (того самого) та ще купи інших компаній.

Схеми – Медведчук, Козак і «велике будівництво» на російському Амурі:

Ще одним важливим бізнесом Медведчука, яким опікується Козак, є поставки російського дизельного палива до України. Цим займається компанія "Прикарпатзахідтранс", яка за часів Порошенка отримала фактично монопольний статус.

Більшість цих компаній та бізнесів не задекларовані на нардепа. Втім, зв'язок прослідкувати не дуже складно. Так, власник компанії "Прикарпатзахідтранс" зареєстрований в одному будинку з таким собі Андрієм Полянським, який раніше очолював компанію "Керамбуд". Її засновники – Богдан Козак, брат нардепа, та Сергій Медведчук – брат Віктора.

За словами колишнього нардепа Сергія Лещенка, Тарас Козак контролював діяльність фірми "Глуско" – нібито швейцарська мережа заправок, яка насправді є частиною бізнесу Медведчука та росіян. В її інтересах, за словами антикорупціонера, було "зачищено" ринок автомобільного скрапленого газу. Саме Козак начебто вів переговори з цього приводу та контролював процес. За словами Лещенка, "зачищала" ринок СБУ.

Схеми – Незадекларована" цивільна дружина нардепа Козака веде бізнес у РФ з Медведчуком:

Викриття та санкції

Зі зміною влади в Україні в 2019 році позиції Медведчука дещо похитнулись. Президент Зеленський пообіцяв у великому інтерв'ю до 100 днів при владі для каналу "1+1" пообіцяв олігарху проблеми.

Партія Медведчука, там є ще великі питання, чи це його партія, чи там тимчасове об'єднання і хто вони такі. Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, звідки гроші на фінансування каналів. У нас є відповіді – обсяги кеша звідки і з якої країни вони все це отримують. І це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться, – президент Зеленський обіцяє розібратися з Медведчуком.

Після цього почались проблеми й у Козака як оператора бізнесів Медведчука. СБУ нарешті зацікавила співпраця депутата-бізнесмена з державою-окупантом. Одним з епізодів стали поставки вугілля з окупованого Донбасу до Росії. У 2019 році на Козака було заведено справу, а його самого почали викликати на допити, де намагалися з'ясувати його роль у фінансуванні тероризму, тероризмі та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

Слідство.Info – Що не задекларував соратник Медведчука – Тарас Козак:

Також з подачі президента РНБО звернула увагу на діяльність антиукраїнських телеканалів, номінальним власником яких був Тарас Козак. Ті відповіли інформаційною кампанією проти Зеленського та його оточення.

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2 лютого 2021 року РНБО ухвалило рішення про введення санкцій проти Козака, тоді ж відповідний указ підписав президент України. При цьому законодавство начебто забороняє здійснювати подібну процедуру щодо громадян України, але юристи з Офісу Президента знайшли лакуну. Річ у тім, що в законі вказується, що під санкції можуть потрапити іноземні юридичні чи фізичні особи, а ще такі собі "інші суб'єкти, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України".

Медіамагнат Козак / Фото NewsOne

Тарас Козак пішов як "інший суб'єкт" й отримав цілу низку кар у вигляді:

блокування активів;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

повної або часткової заборони вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

заборони передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

За повідомленням "Дзеркала Тижня", під санкціі потрапив і улюблений літачок нардепа, який тепер нікуди не полетить. Телеканали Козака-Медведчука також заблоковані і припинили мовлення.

Санкції введено терміном на 5 років. Наступним кроком має стати зняття депутатської недоторканності та судова справа, адже дуже скоро весна, а значить – час виконувати головну передвиборчу обіцянку.