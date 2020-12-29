"Танців з бубном" на території України ми не допустимо, – Кулеба про відносини з Угорщиною
Угорщина не планує агресії у бік України. Однак 2 країнам необхідно відшукати спільний знаменник, заснований на взаємній повазі.
Угорсько-українські відносини можна перезавантажити, однак на цьому шляху буде чимало перешкод. Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю газеті "День".
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Угорщина має поважати нас, ми маємо поважати Угорщину. Жодних "танців з бубном" на території України ми не допустимо. Це наша земля, це наші люди. Етнічні угорці є громадянами України, і головне — вони є невід'ємною частиною нашого суспільства,
– наголосив Кулеба.
Що ще сказав глава МЗС України
- У соцмережах деякі люди розганяють антиугорські істерії. Однак "це істерія не проти угорців, це істерія проти таких самих українців, як і всі інші, бо ми всі є частиною одного тіла – тіла України".
- Закон про освіту ухвалили, адже саме Україна має визначати, якою буде система освіти в Україні.
- Венеційська комісія зробила низку зауважень. Однак українська сторона їх виконала та увідповіднила закон до своїх міжнародних зобов'язань.
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