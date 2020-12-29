Угорщина не планує агресії у бік України. Однак 2 країнам необхідно відшукати спільний знаменник, заснований на взаємній повазі.

Угорсько-українські відносини можна перезавантажити, однак на цьому шляху буде чимало перешкод. Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю газеті "День".

Актуально Сподіваємось на нову, особливу якість співпраці, – Кулеба про відносини з адміністрацією Байдена

Угорщина має поважати нас, ми маємо поважати Угорщину. Жодних "танців з бубном" на території України ми не допустимо. Це наша земля, це наші люди. Етнічні угорці є громадянами України, і головне — вони є невід'ємною частиною нашого суспільства,

– наголосив Кулеба.

Що ще сказав глава МЗС України

У соцмережах деякі люди розганяють антиугорські істерії. Однак "це істерія не проти угорців, це істерія проти таких самих українців, як і всі інші, бо ми всі є частиною одного тіла – тіла України".

Закон про освіту ухвалили, адже саме Україна має визначати, якою буде система освіти в Україні.