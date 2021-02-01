Українські танкісти показали готовність відповідати на провокації Росії: потужне відео

Танкові підрозділи Об'єднаних сил не перебувають на передовій, вони у зоні відведення військ. Однак це не заважає їм тренуватися.
Джерело: фейсбук ООС
Пресслужба штабу Об'єднаних сил у фейсбуці опублікувала відео навчань українських танкістів. Аби показати, що танкові підрозділи ЗСУ не припиняють вдосконалювати свою майстерність.
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"Хоча танкісти наразі перебувають у районі відведення, вони завжди напоготові за командою вирушити на виконання завдань за призначенням", – мовиться у дописі.
Окуповані території Донбасу / Інфографіка 24 каналу
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