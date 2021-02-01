Українські танкісти показали готовність відповідати на провокації Росії: потужне відео

1 лютого 2021 , 01:41
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Танкові підрозділи Об'єднаних сил не перебувають на передовій, вони у зоні відведення військ. Однак це не заважає їм тренуватися.

Джерело: фейсбук ООС

Пресслужба штабу Об'єднаних сил у фейсбуці опублікувала відео навчань українських танкістів. Аби показати, що танкові підрозділи ЗСУ не припиняють вдосконалювати свою майстерність.

Тим часом Бойовики на Донбасі продовжують стріляти: деталі

"Хоча танкісти наразі перебувають у районі відведення, вони завжди напоготові за командою вирушити на виконання завдань за призначенням", – мовиться у дописі.

Тренування українських танкістів з Об'єднаних сил: відео

  • Нагадаємо, перемир'я на Донбасі триває з 27 липня. Діє домовленість про режим повного припинення вогню, але проросійські бойовики провокації не припиняють.
  • До того ж війська окупанта розмістили важке озброєння з порушеннями встановлених ліній відведення, про що засвідчили в ОБСЄ (Організація з безпеки й співпраці у Європі).


Окуповані території Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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