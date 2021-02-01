Українські танкісти показали готовність відповідати на провокації Росії: потужне відео
Танкові підрозділи Об'єднаних сил не перебувають на передовій, вони у зоні відведення військ. Однак це не заважає їм тренуватися.
Джерело: фейсбук ООС
Пресслужба штабу Об'єднаних сил у фейсбуці опублікувала відео навчань українських танкістів. Аби показати, що танкові підрозділи ЗСУ не припиняють вдосконалювати свою майстерність.
Тим часом Бойовики на Донбасі продовжують стріляти: деталі
"Хоча танкісти наразі перебувають у районі відведення, вони завжди напоготові за командою вирушити на виконання завдань за призначенням", – мовиться у дописі.
Тренування українських танкістів з Об'єднаних сил: відео
- Нагадаємо, перемир'я на Донбасі триває з 27 липня. Діє домовленість про режим повного припинення вогню, але проросійські бойовики провокації не припиняють.
- До того ж війська окупанта розмістили важке озброєння з порушеннями встановлених ліній відведення, про що засвідчили в ОБСЄ (Організація з безпеки й співпраці у Європі).
Окуповані території Донбасу / Інфографіка 24 каналу
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