Російські танки в ОРДЛО заправляють пальним із заводу Марченко, – Данілов

Оксана Марченко та її чоловік Віктор Медведчук володіють нафтопереробним заводом у Ростовській області. Саме там окупанти беруть дизпальне, аби заправляти свої танки в ОРДЛО.

Підприємство, яке заправляє російські танки, розташоване за 14 кілометрів від ділянки кордону, захопленої Росією. Таку інформацію оприлюднив секретар РНБО Олексій Данілов.

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"Що ми маємо робити? Ми свою справу зробили (мовиться про введення санкцій). Звичайно, мені дуже хотілося, аби це було швидко", – запевнив він.

Але, на превеликий жаль, ми 30 років живемо у країні, у якій дуже багато розповідають, дуже багато щось обіцяють, – підкреслив Данілов.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони наголосив, що особливо це стосується політиків, які "виходять на наступний політичний сезон".

Коротко про завод Марченко: що відомо

Мовиться про Новошахтинський завод нафтопродуктів. Він перебуває під санкціями.

Це – російське підприємство, яке спеціалізується на неглибокій переробці нафти.

Більшою часткою заводу володіє дружина Віктора Медведчука – Оксана Марченко.

Нафтопродукти постачають звідти, зокрема, для корпорації Exxonmobil у США та в окупований Крим.