Оксана Марченко та її чоловік Віктор Медведчук володіють нафтопереробним заводом у Ростовській області. Саме там окупанти беруть дизпальне, аби заправляти свої танки в ОРДЛО.

Підприємство, яке заправляє російські танки, розташоване за 14 кілометрів від ділянки кордону, захопленої Росією. Таку інформацію оприлюднив секретар РНБО Олексій Данілов.

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"Що ми маємо робити? Ми свою справу зробили (мовиться про введення санкцій). Звичайно, мені дуже хотілося, аби це було швидко", – запевнив він.

Але, на превеликий жаль, ми 30 років живемо у країні, у якій дуже багато розповідають, дуже багато щось обіцяють, – підкреслив Данілов.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони наголосив, що особливо це стосується політиків, які "виходять на наступний політичний сезон".

Зверніть увагу! Віктор Медведчук, його дружина Марченко та їхнє близьке оточення потрапило під санкції РНБО. Обмеження ввели за статтею про фінансування тероризму.

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