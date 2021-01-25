Надії окупантів втрачені: танення снігу не наповнило кримські водосховища

Окупанти сподівалися, що проблему з водопостачанням у Криму частково вирішить танення снігу в горах. Однак притоки талої води стали мінімальні.
Джерело: "Крим.Реалії"
Водосховища тимчасово окупованого півострова залишаються майже порожніми. Про це 25 січня заявив гендиректор підконтрольного Росії підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов.
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Притоків від танення снігу в горах, на жаль, не було. У нас притоки настільки мінімальні, що їх можна не брати до уваги,
– сказав Баженов.
Зауважимо, раніше представниця окупаційної влади Ялти Яніна Павленко заявляла, що від танення снігу в місті очікують отримати понад 2 мільйони метрів кубічних води.