Надії окупантів втрачені: танення снігу не наповнило кримські водосховища
Окупанти сподівалися, що проблему з водопостачанням у Криму частково вирішить танення снігу в горах. Однак притоки талої води стали мінімальні.
Джерело: "Крим.Реалії"
Водосховища тимчасово окупованого півострова залишаються майже порожніми. Про це 25 січня заявив гендиректор підконтрольного Росії підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов.
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Притоків від танення снігу в горах, на жаль, не було. У нас притоки настільки мінімальні, що їх можна не брати до уваги,
– сказав Баженов.
Зауважимо, раніше представниця окупаційної влади Ялти Яніна Павленко заявляла, що від танення снігу в місті очікують отримати понад 2 мільйони метрів кубічних води.
Ситуація з водою у Криму
- До окупації Криму Україна забезпечувала до 85% потреб півострову у прісній воді.
- Після того, як у 2014 Росія окупувала півострів постачання води припинили.
- Запаси поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Це вже призвело до засолення ґрунту на півострові.
- Через малосніжну зиму та невелику кількість опадів у 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму стала критичною.
- Десятки водойм вже обміліли та висохли.
- На півострові обмежили години подачі води.
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