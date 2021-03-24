Тала вода затопила село на Рівненщині: фото

Джерело:ДСНС Рівненщини
У Рівненській області 23 березня частину селища Млинів затопило ґрунтовими та талими водами. На перехресті трьох вулиці стихія намагалась знищити 32 будинки.
Рятувальники ДСНС уже ліквідували підтоплення. Також вони надали необхідну допомогу місцевим жителям.
Актуально По пояс – у воді: Австралію накрила потужна повінь, – фото, відео
Рятувальні машини для викачки води / Фото ДСНС
Затопило Млинів / Фото ДСНС
Викачка води ДСНС / Фото ДСНС
Перекачували воду в річку Іква / Фото ДСНС
Зверніть увагу На Закарпатті затопило ціле село: автівки ледь їздять – відео наслідків негоди
Млинів розташовується неподалік Дубна / Карта