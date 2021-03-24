Тала вода затопила село на Рівненщині: фото

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Джерело:

ДСНС Рівненщини

У Рівненській області 23 березня частину селища Млинів затопило ґрунтовими та талими водами. На перехресті трьох вулиці стихія намагалась знищити 32 будинки.

Рятувальники ДСНС уже ліквідували підтоплення. Також вони надали необхідну допомогу місцевим жителям.

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Докладніше

  • Через сильне танення снігу вулиці почало підтоплювати, а вода – підступати до будинків.
  • Затопило вулиці Івана Франка та Молодіжну, а також провулок Береговий.


Рятувальні машини для викачки води / Фото ДСНС

  • Рятувальники перекачували воду з затопленого району до річки Іква.


Затопило Млинів / Фото ДСНС

  • Також застосували спецтехніку – насосну станцію з потужністю 110 літрів води за секунду.


Викачка води ДСНС / Фото ДСНС

  • Спільно діяли 2 підрозділи рятувальників Дубенського та Млинівського пожежно-рятувальних загонів.


Перекачували воду в річку Іква / Фото ДСНС

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Млинів розташовується неподалік Дубна / Карта