Тала вода затопила село на Рівненщині: фото
У Рівненській області 23 березня частину селища Млинів затопило ґрунтовими та талими водами. На перехресті трьох вулиці стихія намагалась знищити 32 будинки.
Джерело:ДСНС Рівненщини
Рятувальники ДСНС уже ліквідували підтоплення. Також вони надали необхідну допомогу місцевим жителям.
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- Через сильне танення снігу вулиці почало підтоплювати, а вода – підступати до будинків.
- Затопило вулиці Івана Франка та Молодіжну, а також провулок Береговий.
Рятувальні машини для викачки води / Фото ДСНС
- Рятувальники перекачували воду з затопленого району до річки Іква.
Затопило Млинів / Фото ДСНС
- Також застосували спецтехніку – насосну станцію з потужністю 110 літрів води за секунду.
Викачка води ДСНС / Фото ДСНС
- Спільно діяли 2 підрозділи рятувальників Дубенського та Млинівського пожежно-рятувальних загонів.
Перекачували воду в річку Іква / Фото ДСНС
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Млинів розташовується неподалік Дубна / Карта
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