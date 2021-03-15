Публікації в низці американських ЗМІ щодо розмови Джо Байдена та Володимира Зеленського, можуть бути специфічною тактикою "виховання" українського керівництва. Водночас вона – нагадує так звані ультиматуми Володимира Путіна.

Те що відбувається, на мій погляд це така специфічна тактика виховання українського керівництва. Про це розповів політолог Володимир Фесенко.

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"Тактика Байдена щодо Зеленського мені дуже нагадує тактику, яку використовував Путін у 2019 році. У чому її суть: "ти спочатку виконай, що я хочу, а потім я подумаю, зробити щось, чи ні". Тоді мовилося про зустріч у нормандському форматі, а зараз – про телефонний дзвінок", – сказав Фесенко.

Він зауважив, що відповідна тактика – не зовсім правильна.

Публікації щодо телефонної розмови президентів – невипадкові

Водночас політолог припустив, що публікації американських ЗМІ про ситуацію довкола розмови президентів США та України – невипадкові.

Це витоки. Читаючи їхній (публікацій – 24 канал) зміст, є таке враження, що є одне джерело оцінки української ситуації – Олексій Гончарук,

– вважає Володимир Фесенко.

Довідка. 14 березня низка американських ЗМІ опублікувала статті, в яких мовилося про те, що адміністрація президента США Джо Байдена нібито намагається спонукати президента Володимира Зеленського боротись із корупцією в Україні – саме тому розмова глав держав досі не відбулась.

За словами політолога, проблеми, про які згадує американська преса – є, але їхня оцінка дуже спрощена. Небезпека полягає у тому, що у США не зовсім адекватно сприймають реальну ситуацію та проблеми в Україні, пояснив Фесенко.

"Зараз реальна проблема – на Донбасі, загострення військово-політичної ситуації, от на цьому треба концентруватися. Також треба спільно визнати і узгодити подальші дії щодо посилення ефективності антикорупційних інституцій", – сказав політолог.

Також Володимир Фесенко наголосив, що у випадку, якщо США хочуть реальної співпраці, зокрема у галузі стимулювання реформ, мають бути конкретні люди, які в США ретельно займаються українським питанням, а не "цитують колишніх українських високопосадовців".

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