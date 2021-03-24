Таксисти Uklon проклинають пасажирів та мстяться їм за негативні відгуки: злили переписку – фото
У соціальну мережу потрапила переписка таксистів Uklon. Вони у брутальній формі проклинають тих пасажирів, які пишуть негативні відгуки. Також засуджують клієнтів й називають їх "бомжами".
Джерело:24 канал
"Щоб у тебе на лобі х*й виріс", "сука тварь, ху*соска" – це лише кілька проклять, які таксисти сервісу Uklon направляють у бік клієнтів. Переписку опублікували у твітері від імені сторінки "Папин Друг".
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Власник сторінки пише, що знайшов у фейсбуці спільноту водіїв Uklon, де вони обговорюють пасажирів.
Буду сюди викладати. Спойлер: в очах таксиста ви – гівно,
– пише він.
Прокляття за погані відгуки
Один з пасажирів написав, що водій був без маски та привіз на іншу адресу та поставив одиничку за такі послуги.
Дзвонять ночами
Інші таксисти рекомендують колегам мститися "поганим пасажирам" – телефонувати до них серед ночі й питати чи не замовляли таксі. "Я одну так кошмарив два місяці", пише користувач Сергій Суховий.
Користувач Жека Ніколенко радить "здавати" номери таких клієнтів кредитним установам. "Задрач*вать мінімум тиждень будуть", пише він.
Якщо "зловив" дешевий тариф – "ти бомж"
У Львові один з таксистів бідкається, що до нього у маленьку машину сідають із дітьми. "Постійно викликають стандарт – лізе з дітьми в наглую пхає їх до машини".
Реакція Uklon
Офіційно реакції сервісу наразі немає, але свою позицію висловила smm-менеджерка компанії.
Дані скрини – це жесть, і ми вже розберемося з авторами цих коментарів, так як з таким ставленням до пасажирів водій не може бути допущений до співпраці з нашим сервісом,
– пише вона.
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