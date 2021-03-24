Сергій Риженко поділився історіями українських військових, яких рятували у Дніпропетровській лікарні імені Іллі Мечникова. За словами гендиректора медзакладу, за 7 років війни він почув сотні розповідей бійців.

Риженко поділився 2 історіями, які його найбільше вразили. Їх він називає "історіями війни".

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Два тижні пролежав як невідомий

У реанімації впродовж 2 тижнів лежав ранений військовий, якого привезли з Сопун-гори. У бійця були травми голови. Лікарі намагалися знайти його близьких через волонтерів.

Коли після операції військовий прийшов до тями, то почав говорити різними мовами – українською, російською, французькою, англійською. Тоді медики зрозуміли, що він, мабуть, офіцер, а не солдат.

"Тому що освіта навіть на лікарняному ліжку помітна", – сказав Риженко.

Згодом знайшлася дружина та друзі бійця. З'ясувалося, що поранений – полковник, який був заступником начальника АТО. Під час поранення він встиг закопати свої документи, а в лікарню його доправили вже без тями.

Зараз боєць є генералом та керівником військового училища імені Івана Богуна.

Ці історії я згадую, ніби це було півгодини тому. Вони вражають, тому що при таких пораненнях зазвичай не виживають. А вони не тільки виживають, вони сьогодні є дуже потрібними командирами і людьми, які виховують покоління,

– розповів Риженко.

Танцює на протезі

Лікар поділився історією бійця Діми, якому ампутували ногу. Коли військового привезли у лікарню, в нього були осколки в животі та потилиці, а також поранення в грудях.

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Український захисник 17 днів перебував у комі, ще 40 – в реанімації. Після лікування Діму відправили у США на реабілітацію.

Тепер він відкрив свою кав'ярню. Нещодавно приїжджав у лікарню Мечникова з дружиною.

Він показував, як танцює на протезі і дякував всім лікарям, які рятували йому життя. До речі, Дімі перелили близько 9 літрів крові, яку надали 20 донорів.

Можу розповісти десятки таких історій. Це військові, яким провели десятки операцій, але вони сьогодні служать. Вони приїжджають до нас, вони показують, як вони підтягуються на турніку. Іноді сльози течуть, бо розумієш, що такого не повинно бути,

– наголосив лікар.

Він додав: "Люди перенесли те, що вбиває. А вони живуть і працюють, служать. Молодці!".