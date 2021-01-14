Журналісти дізналися про закриту вечірку найвпливовіших суддів України, яка відбулася 23 грудня у приміщенні філіалу Одеської юракадемії на околиці Києва. За їхніми даними, там була й Олена Танасевич – очільниця Антикорсуду.

Саме на тій вечірці детективи НАБУ намагалися вручити Вовку повістку до ВАСК, а він її викинув. Інцидент та скандал довкола нього в ефірі 24 каналу прокоментував Михайло Жернаков, голова правління Фундації DEJURE.

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Що відомо про віп-вечірку

Влаштував її колишній регіонал Сергій Ківалов. Він запросив, зокрема, скандальних голову КСУ Олександра Тупицького та голову Окружного адмінсуду Павла Вовка.

У ВАКС запевнили, що Танасевич на вечірку не приходила. Натомість вона нібито мала зустріч з директором вишу та студентським самоврядуванням.

Важливо! Проте є одне "але": вже на початку січня, через кілька днів після вечірки, ВАКС ухвалив низку рішень, які є вигідними підозрюваному судді Вовку.

По-перше, його заборонили доставляти до суду примусово. Крім цього, ВАКС вирішив, що детективи взяли на розслідування забагато часу та просто його скоротили.

На Антикорсуд падає тінь, – Жернаков

Жернаков наголосив, що очільниця Антикорсуду, який розглядає справу одного з присутніх на вечірці, мала б дуже обережно вибирати час та місце зустрічей з будь-ким.

"Схоже ми чули і від ексголови Вищої кваліфкомісії суддів Козьякова, який був на вечірці в одіозного судді ОАСК Аблова, де був і Ківалов теж, якщо я не помиляюсь", – зауважив він.

На його думку, пояснення Козьякова виглядали непереконливо – нібито ввечері у дорогому ресторані він мав зустріч з журналістами. Адже таке трапляється рідко, якщо трапляється взагалі.

Мені здається, що все це – на совісті Танасевич та Антикорсуду. Але дуже шкода, що на суд, який ми створювали з такими труднощами, який дійсно ухвалює зараз справедливі вироки, тепер також падає тінь,

– наголосив Жернаков.

Й зауважив, що напередодні у МОН затвердили новий склад наглядової ради Одеської юридичної академії. До неї увійшли, зокрема, Сергій Ківалов, Вадим Новинський та Андрій Портнов.

"Я не знаю, що насправді там відбулося. Але такі пояснення (про зустріч зі студентами – 24 канал) щонайменше викликають подив", – пояснив голова правління Фундації DEJURE.

Про вплив на репутацію ВАКС

Він пояснив, що немає жодних підстав притягувати Танасевич до відповідальності. Мовиться виключно про довіру – як до інституції, так і до цієї конкретної судді та до всієї судової системи.

"Якщо ми бачимо, як одні судді їздять до інших на вечірки або на інші заходи у той же час та місці, а потім ухвалюються такі рішення, це викликає подив та недовіру", – підкреслив Жернаков.

Ми створювали Антикорсуд, аби він відрізнявся від решти судової системи, у якій є кругова порука та жодного суддю фактично неможливо притягнути до відповідальності,

– підкреслив експерт.

Голова правління Фундації DEJURE також додав, що саме на таких суддях як Павло Вовк це чомусь зупиняється або не працює, принаймні зараз.

"І тут виявляється, що очільниця ВАКС саме тоді, коли ухвалювалися рішення щодо Вовка, брала участь у тих чи інших заходах, коли й цей фігурант. Це дуже дивні збіги, у які слабко віриться", – підсумував він.