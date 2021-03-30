Так ми ніколи не зупинимо сепаратизм: що має зрозуміти влада після перемоги Аксьонова

Людина, яка в селищі міського типу Новодонецьке була причетна до організації злочинного "реферндуму" в 2014 році та підтримувала окупантів тепер перемагає на 50-му окрузі у довиборах до Верховної Ради.

Після злочинного так званого "референдуму" ця людина встигла ще побувати мером Добропілля. Власне з цієї позиції він і балотувався зараз у нардепи. Тепер, судячи з екзитполів, він нам буде писати закони.

Читайте також Аксьонов, який проходить у Раду, організовував "референдум" і має паспорт Росії, – Казанський

Безкарність розв'язує руки злочинцям

Це і є правда життя, яку багато хто не хоче визнати.

1. Багаті люди, місцеві князьки – як не притягались до відповідальності, так і не притягаються. До цього чоловіка були претензії в правоохоронців, і навіть суди були, але чомусь не за ст. 110 ККУ Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Якось так вийшло, що до цього часу в ютубі є відео на підтвердження ознак саме цього злочину, є тисячі свідків, які тоді взяли участь у вчиненні цього злочину і прийшли на той злочинний так званий "референдум", дехто навіть публічно на камеру дякував голові Новодонецького за організацію і ми це бачимо, а правоохоронці – ні.

Так ми ніколи не зупинимо сепаратизм. Безкарність розв'язує руки не лише непокараним, але й тим, хто вагається – вчиняти/не вчиняти.

Крім того, безкарність за злочини проти основ національної безпеки підриває авторитет влади і держави. Вони в очах громадян стають слабкими та беззахисними. Держава повинна себе захищати не лише на фронті.

2. Другий аспект цієї реальності – погляди і переконання жителів наразі округу 50, але ми всі розуміємо, що це значно ширші межі. Зараз скажу те, що не прийнято говорити публічно, ніби цього не існує, але нікого переконати не вийде. Війна, Майдан, українські медіа – це все не аргумент, воно не працює і не буде працювати. От просто треба це зрозуміти і навчитись жити не із закритими очима, а приймаючи те, що всі залишились при своїх поглядах. Вони будуть обирати так, як це відбулось зараз, і вони громадяни України. Це наші люди.

Як повернути свідомість регіону

На сході (в тому числі і на тимчасово окупованій території) – приблизно однакове співвідношення політичних переконань. Близько 30% – проукраїнські погляди, близько 70% – різні. Одразу кажу – це не офіційні дані, так переважно оцінюють ситуацію місцеві мешканці та фахівці, з якими я спілкуюсь.

І не треба плекати ілюзії, що боротьба з фейками чи українські ЗМІ щось за рік-два чи п'ять змінять. РФ на формування лояльності місцевих мешканців до себе – витратила кілька десятиліть і кілька мільярдів – на створення спільного культурного простору, історичної пам'яті, ментальних гачків, російську агентуру в Україні тощо.

Тому, думати, що формування продержавницьких поглядів лежить лише на інформаційному рівні – це дуже поверхневе розуміння ситуації, чи швидше – нерозуміння.

До теми Віддали Донбас без боротьби: чому перемога Аксьонова на Донеччині стала можливою

Напишу зараз фразу, яка надмірно часто вживається, але менше з тим – лише комплексна державна політика може зрушити ситуацію. В жодному разі не примус, і не переконання – це не працює, а створення комфортного і зрозумілого, разом з тим продержавницького, життєвого простору, у який не втручаються інші держави.

Викладаю вам відео дня проведення злочинного "референдуму" 2014 році у Новодонецькому, на якому місцеві жителі дякують за його організацію вже без 5 хвилин народному депутату України.