На табло завжди має бути 226 наших голосів, – Зеленський до "слуг народу"

Президент Володимир Зеленський закликав партію "Слуга народу" підтримувати важливі для українців законопроєкти. На думку глави держави, дискусії можуть виникати лише щодо деталей.

Крім того, Зеленський на з'їзді партії наголосив нардепам, що не треба зважати на голоси інших політсил.

До теми Очищаємо команду від засланих козачків, – Зеленський виступив на з'їзді "слуг"

Що сказав Зеленський

Гарант закликав "слуг" забути слова "так, але" щодо обіцянок народу. Він зауважив, що всі речі, що зазначені у програмі політсили, треба виконати.

Коли мовиться про принципові важливі для країни речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 наших голосів "Слуги народу". Вам має бути байдуже, як голосують інші партії. Нехай це залишиться на їхній совісті,

– сказав Зеленський.

Що ще говорив президент на з'їзді

Місцева влада повинна брати на себе ініціативу та відповідальність.

За словами президента, у владі поступово очищують команду від "засланих козачків та випадкових людей".

Зеленський окреслив важливі закони. Зокрема, ті, що закінчать земельну реформу, децентралізацію, запровадять народовладдя, а також ініціативи, необхідні для судової реформи, економічного зростання, пенсійного забезпечення, амністії капіталів, подолання корупції.