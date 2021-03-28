У Сєвєродонецьку стався конфлікт між водієм і пішоходами: причетний поліцейський

Читать новость на русском

Джерело:

поліція Луганської області

На Луганщині вдень 27 березня між водієм авто і декількома пішоходами стався конфлікт. Одним з учасників виявився поліцейський.

Правоохоронець не був на службі у час конфлікту. Він перебував у відпустці.

Дивіться ще Немовля потрапило до лікарні: на Миколаївщині поліцейський розбив 3 авто

Конфлікт з поліцейським у Сєвєродонецьку: що відомо

  • Інформації, про те, що сталося, наразі обмаль.
  • Відомо, що участь поліцейського з'ясувалася на місці конфлікту. Туди направили слідчих Сєвєродонецького відділку поліції.
  • На місце події було негайно викликали співробітників ДБР.
  • За цим фактом начальник ГУНП в Луганській області призначив службове розслідування.

Інциденти з поліцейськими: останні випадки

  • У Первомайську 26 березня водій Mercedes-Benz зіткнувся з автомобілем FordTranzit та вантажівкою Volvo FH 12.460. Унаслідок ДТП до лікарні потрапила 6-місячна дівчинка. За кермом Mercedes-Benz перебував 26-річний поліцейський.
  • У Краматорську сержанта поліції підозрюють у безпідставному застосуванні сили проти дитини. Інцидент трапився під час з'ясування обставин ДТП: дитина-пасажир вирішила піти з місця аварії. Правоохоронець наздогнав дитину і повалив на землю. Він заламав пасажиру руки й примусово повернув на місце ДТП.
  • У Києві співробітник поліції охорони кілька разів вдарив відвідувачку. Жінка відмовлялася виконувати карантинні обмеження та вдягнути маску.