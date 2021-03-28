У Сєвєродонецьку стався конфлікт між водієм і пішоходами: причетний поліцейський

На Луганщині вдень 27 березня між водієм авто і декількома пішоходами стався конфлікт. Одним з учасників виявився поліцейський.

Правоохоронець не був на службі у час конфлікту. Він перебував у відпустці.

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Конфлікт з поліцейським у Сєвєродонецьку: що відомо

Інформації, про те, що сталося, наразі обмаль.

Відомо, що участь поліцейського з'ясувалася на місці конфлікту. Туди направили слідчих Сєвєродонецького відділку поліції.

На місце події було негайно викликали співробітників ДБР.

За цим фактом начальник ГУНП в Луганській області призначив службове розслідування.

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