У Сєвєродонецьку стався конфлікт між водієм і пішоходами: причетний поліцейський
На Луганщині вдень 27 березня між водієм авто і декількома пішоходами стався конфлікт. Одним з учасників виявився поліцейський.
Джерело:поліція Луганської області
Правоохоронець не був на службі у час конфлікту. Він перебував у відпустці.
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Конфлікт з поліцейським у Сєвєродонецьку: що відомо
- Інформації, про те, що сталося, наразі обмаль.
- Відомо, що участь поліцейського з'ясувалася на місці конфлікту. Туди направили слідчих Сєвєродонецького відділку поліції.
- На місце події було негайно викликали співробітників ДБР.
- За цим фактом начальник ГУНП в Луганській області призначив службове розслідування.
Інциденти з поліцейськими: останні випадки
- У Первомайську 26 березня водій Mercedes-Benz зіткнувся з автомобілем FordTranzit та вантажівкою Volvo FH 12.460. Унаслідок ДТП до лікарні потрапила 6-місячна дівчинка. За кермом Mercedes-Benz перебував 26-річний поліцейський.
- У Краматорську сержанта поліції підозрюють у безпідставному застосуванні сили проти дитини. Інцидент трапився під час з'ясування обставин ДТП: дитина-пасажир вирішила піти з місця аварії. Правоохоронець наздогнав дитину і повалив на землю. Він заламав пасажиру руки й примусово повернув на місце ДТП.
- У Києві співробітник поліції охорони кілька разів вдарив відвідувачку. Жінка відмовлялася виконувати карантинні обмеження та вдягнути маску.
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