З ножем – на поліцейського: у Сєвєродонецьку напали на бійця батальйону "Луганськ-1"
У Сєвєродонецьку чоловік напав на правоохоронця з ножем. Бійцю батальйону "Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова" завдали декілька ударів в грудну клітку. Життя поліцейському врятував бронежилет.
Джерело:телеграм МВС України
По обіді 3 березня у Сєвєродонецьку патрульний наряд зупинив чоловіка та жінку. Пара поводила себе підозріло.
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Життя правоохоронцю врятував бронежилет
Проте прохання поліцейських показати документи викликало неадекватну реакцію. 29-річний чоловік дістав ніж і вдарив кілька разів одного з правоохоронців у груди. На щастя, боєць "Луганська-1" був одягнений у бронежилет.
Навіть під час затримання чоловік продовжував розмахувати ножем, намагаючись поранити силовиків. Останнім довелось застосувати силу.
Поранений поліцейський перебуває у лікарні
На місце інциденту прибуло керівництво Нацполіції у Луганській області, представники прокуратури, оперативні співробітники та експерти.
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