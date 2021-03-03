У Сєвєродонецьку чоловік напав на правоохоронця з ножем. Бійцю батальйону "Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова" завдали декілька ударів в грудну клітку. Життя поліцейському врятував бронежилет.

По обіді 3 березня у Сєвєродонецьку патрульний наряд зупинив чоловіка та жінку. Пара поводила себе підозріло.

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Життя правоохоронцю врятував бронежилет

Проте прохання поліцейських показати документи викликало неадекватну реакцію. 29-річний чоловік дістав ніж і вдарив кілька разів одного з правоохоронців у груди. На щастя, боєць "Луганська-1" був одягнений у бронежилет.

Навіть під час затримання чоловік продовжував розмахувати ножем, намагаючись поранити силовиків. Останнім довелось застосувати силу.

Поранений поліцейський перебуває у лікарні

На місце інциденту прибуло керівництво Нацполіції у Луганській області, представники прокуратури, оперативні співробітники та експерти.

Важливо! Пораненого поліцейського доправили до лікарні. Наразі йому надають медичну допомогу.