На довиборах у Донецькій області переміг одіозний політик Андрій Аксьонов. Така новина обурила частину українців, адже в розпал бойових дій на Донбасі він отримав громадянство Російської Федерації.

Ведуча Тетяна Кругова в ефірі 24 каналу повідомила, що вже усі 100% бюлетенів пораховані. Та наголосила: "Такого стрімкого кар'єрного злету від сепаратиста – до народного депутата, я ще не бачила. Наші спецслужби, мабуть, теж".

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"Андрій Аксьонов, якщо казати просто – сєпар. І місце йому точно не в українському парламенті, а десь на Росії, а ще краще в тюрмі", – заявила ведуча.

Чому Аксьонов отримав російський паспорт

За її словами, цілком ймовірно, російський паспорт Аксьонову дали за те, що організував так званий референдум про відокремлення селища Новодонецьке від України. Тоді у 2014 році він був головою Новодонецького і влаштовував там "сходки" чиновників сепаратистів.

"Після цих подій Аксьонов навіть був у розшуку. Сам він казав, що лікувався у Німеччині. До України повернувся на початку 2019 року. Суд присудив йому цілодобовий домашній арешт, але згодом змінив – на особисте зобов'язання. Також Аксьонова відсторонили від посади міського голови", – сказала Кругова.

Здавалось б, що політичного майбутнього в Україні у такого персонажа бути просто не може. Але свою справу зробили виборці. У 2020 році Андрій Аксьонов знову переміг на виборах мера Добропілля,

– пояснила ведуча 24 каналу.

Дружба з Росією у передвиборчій програмі

Після такого успіху політик вирішив йти в народні депутати і подав документи в ЦВК. Що цікаво, за словами ведучої, у своїй передвиборчій програмі Аксьонов написав про дружбу з Росією.

"Навіть кримінальна справа проти нього не стала підставою не реєструвати такого кандидата, бо ж немає вироку суду", – додала Тетяна Кругова.

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