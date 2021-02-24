Sweet наживи і нахабства

Широко розрекламований так званий "онлайн-кінотеатр Sweet.tv", за свідченням частини користувачів, займається відвертим здирництвом грошей українців.

Світ все глибше занурюється в Мережу. І пандемія коронавірусу стимулює цей процес. Останнім часом все більшої популярності набувають ОТТ-сервіси – платформи для перегляду відео через швидкісне інтернет-з'єднання: користувач має власний акаунт, сам вибирає контент, час і пристрій для перегляду. Зручно!

За даними WSJ, на сьогодні ОТТ-сервісами вже користуються майже 650 мільйонів глядачів! Найбільша аудиторія у Netflix – наприкінці минулого року кількість його передплатників перевищила 200 мільйонів.

Україна традиційно дещо відстає від глобальних трендів. Але й у нас уже функціонують 11 OTT-платформ: Megogo, Divan.tv, OLL.tv, Omega.tv, Lanet.tv, Volia Smart TV, YouTV, Sweet.tv, Prosto.tv, Trinity.tv і Hmara.tv. Плюс доступні міжнародні сервіси – Netflix, Apple TV+ і YouTube Premium.

Українці нині активно освоюють нові технології, і кількість користувачів OTT-платформ стрімко зростає. Ідея "дивитися улюблений серіал у зручний час на зручному пристрої" подобається багатьом. А от про роботу самих платформ відгуки різні – від захвату до нищівної критики.

Показовий рейтинг

Сайт 24 каналу, аби розібратися – хто чого вартий на ринку ОТТ-сервісів, проаналізував коментарі їхніх користувачів на Першому незалежному сайті відгуків України.

Загалом претензії до всіх вітчизняних платформ схожі: нестабільна якість картинки, повільне завантаження, "зависання" під час перемотки і перегляду повторів, незручний архів, невідповідність між анонсованими у пакеті ТВ-каналами і наявними на ресурсі... Проблеми типові для ОТТ-платформ, так би мовити – робочі й цілком вирішувані, з ними стикалися свого часу і закордонні "першопрохідці".

Проте один з українських ОТТ-сервісів стоїть осторонь від конкурентів – мова про Sweet.tv, який ще величає себе "національним онлайн-кінотеатром". Користувачі критикують його не лише через згадані технічні питання, але й, більшою мірою, – через фінансові. І саме тому Sweet.tv має найнижчий рейтинг серед ОТТ-платформ на Першому незалежному сайті відгуків України (станом на 24 лютого 2021 року):

Список опублікуємо з посиланнями на сторінки сервісів, аби кожен міг переконатися у правдивості вказаних цифр. Там же можна побачити й коментарі користувачів. Їх там зараз майже пів тисячі, й більшість – негативні.

Користуєшся чи ні, а гроші знімають

Отже, які саме фінансові претензії висловлюються на адресу Sweet.tv?

Виявляється, платформа самостійно знімає гроші з банківських рахунків клієнтів – іноді достроково, коли вони ще тільки починають користуватися пробною версією, а іноді навіть після того, як клієнт… перестав користуватися послугами!

Схема працює так: клієнт під час підключення і оплати пакету обов'язково вказує на сервісі номер своєї банківської картки. Сервіс сам знімає гроші з неї і продовжує це робити навіть після закінчення дії пакету. І навіть якщо цей пакет був за акційний вартістю 1 гривня – у подальшому з клієнта зніматимуться мінімальні 99 гривень щомісяця!

Катерина: "Я ще гіршого не зустрічала. Підключила пробну версію на 10 днів, але через 2 дні вони вирішили самі зняти кошти без МОЄЇ ЗГОДИ (200 гривень)... Коли я почала з'ясовувати, у чому справа, що я не підключала, щоб прослухали мою розмову; вони "ніхто нічого не знає" і гроші мені ніхто не збирається повернути. Ставлення просто ніяке, при розмові кидають трубку, писала заяву, на яку досі чекаю відповіді…"

Lyubov: "Я перед Новим роком підключила sweet.tv на 2 тижні, оплатила послугу, якою користувалась днів 5-6. Ввела дані своєї карти й оплатила. На цьому сайті збереглися дані карти, з якої без моєї згоди і без підтвердження "Приватбанку" знімались по 99 гривень 2 місяці. Повернути гроші за послугу, яку я не замовляла нереально – ні "Приватбанк", ні цей сайт гроші не повертають..."

Оксана: "Знімають кошти з картки без згоди клієнта. Зняли 99 гривень. Прийшла смс про те, що з картки зняті кошти, згоди на зняття я не давала…"

Підступна угода

Журналісти сайту 24 каналу вирішили передплатити пакет Sweet.tv, аби розібратися, чи справді платформа може самовільно знімати гроші. Виявилося – так і є! Річ у тім, що клієнт, придбавши пакет (навіть пробний або акційний), не лише залишає на сервісі свої банківські реквізити, але й приймає угоду користувача.

Ось як про це повідомляється під час процесу передплати (на скріншоті нижче вказано червоною стрілкою):

"Здійснюючи оплату ви приймаєте угоду користувача www.sweet.tv/dogovor. Передплата передбачає автоматичне продовження за регулярною вартістю 99.00 гривень. Ви завжди можете відмовитися від сервісу і скасувати Автооплату в особистому кабінеті на сайті www.sweet.tv".

Одразу треба зазначити: з'являється цей напис лише раз – надалі сервіс вже не попереджає і не нагадує про автоматичну оплату. При цьому не кожен передплатник взагалі зверне увагу на примітку внизу вікна. Ще менше людей підуть за посиланням і прочитають "Договір про надання послуг", де у величезному за обсягом документі справді є пункт 6.1, де написано про автоматичне продовження платежів.

Багато українців, на жаль, дізнаються про існування договору, який регулює права та обов'язки сторін, лише коли виникають проблеми на кшталт описаних вище. Та й більшість з тих, хто знає про існування документу, просто не читають його. Аргументи можуть бути різні, у даному випадку, скажімо, "що там читати, коли оплата всього 1 гривня"… Це наша біда, якою користуються різного роду аферисти або ділки, коли прописують у договорах (часто плутано, завуальовано, в примітках, додатках і т.п.) відверто шахрайські чи формально законні, але підступні схеми, що дозволяють наживатися на українцях.

Приклад такого підступу – автоматична оплата Sweet.tv. Юридично – тут "комар носа не підточить". Ба більше – подібний метод оплати практикується на багатьох сервісах, де є регулярні платежі (банківські послуги, мобільних зв’язок, навчання тощо). Але існують важливі умови – клієнт має свідомо погодитися на автоматичну оплату, і його мають інформувати про стягнення грошей. За бажання вирішити ці умови просто. Показовий приклад – як це робить уже згаданий світовий лідер серед ОТТ-сервісів – Netflix. Компанія за кілька тижнів до терміну, коли має бути продовжена передплата, присилає клієнту лист-нагадування, в якому повідомляє дату і суму автоматичної оплати, а також інформацію, що за бажання можна змінити тариф або взагалі відмовитися від послуги, перейшовши за вказаним у листі посиланням.

Чому Sweet.tv не робить таку розсилку? Чому недостатньо інформує клієнтів ще під час першої передплати, коли вони залишають на сервісі банківські реквізити? Відповідь на ці питання для всіх, мабуть, очевидна – заробіток будь-якою ціною. Чи у вас є інші варіанти?!

З цієї ж причини на сервісі немає зручного пояснення, як відмінити автоматичну оплату. А сам процес відміни досить складний для пересічного користувача… Що ж, сайт 24 каналу допоможе всім, хто давно не може розпрощатися з нав'язливим сервісом.

Крок 1. Треба зайти у ваш персональний кабінет на Sweet.tv – https://sweet.tv/cabinet і зняти галочку "Включено" у блоці "Автоматичне продовження тарифів" (дивіться на скриншоті внизу).

Крок 2. За свідченнями користувачів, навіть після цього автоматична оплата іноді продовжує працювати. Тому для гарантії у персональному кабінеті зайдіть у розділ "Оплата" і видаліть свою банківську картку (дивіться на скріншоті внизу).

Таким чином, ви назавжди попрощаєтеся зі Sweet.tv, збережете свої гроші і нерви.

На майбутнє ж рекомендуємо вам прискіпливіше ставитися до вибору сервісів та обов'язково детально вивчати договір про надання послуг. Тільки так ви зможете вберегти себе від шахраїв і здирників!