Ще у червні 2020 року Святослав Вакарчук приголомшив своєю заявою про вихід з партії "Голос". Тоді політик заявив, що складає свій мандат народного депутата України, а партія у Верховній Раді фактично буде функціонувати без свого ідеологічного лідера.

Музикант і засновник партії "Голос" в інтерв'ю журналу НВ зізнався, чи вважає себе політиком. Також Вакарчук відверто розповів, що для нього значить музика.

Важливо Вакарчук складає депутатський мандат: біографія політика та музиканта

Святослав Вакарчук визнав, що більше не вважає себе політиком і не міг би довго залишатися в цій сфері.

Ось ви зі мною про політику говорите, буцімто я кар'єрист, а ви не думали, що, займаючись політикою на повну, я б просто не міг писати музику? Є люди, для яких писати музику – це як дихати. Мені б довелося до кінця життя ходити у кисневій масці,

– зазначив фронтмен "Океану Ельзи".

Після з'їзду партії "Голос" Вакарчук передав свої повноваження Кірі Рудик, тепер вона керуватиме партією. Рудик є першою заступницею голови комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Вона закінчила Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Інформаційні технології".

Додамо, що 11 червня лідер партії "Голос" повідомив, що складає мандат народного депутата України. За його словами, він виконав свою місію – провів партію в парламент, а надалі планує зосередити увагу на інших речах, про які оголосить згодом.

Цікаво! Вакарчук вже вдруге склав мандат. Вперше він вирішив піти з Верховної Ради у 2008 році. Тоді причиною співак назвав "небажання брати участь у безперервному розподілі влади й політичних інтригах", якими тоді займалася політична верхівка.