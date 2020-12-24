Українці мають проявити відповідальність під час святкування Нового року та Різдва. Людям дали шанс трішки відпочити від пандемії, однак зловживати не варто.

Жорсткі обмеження на зимові свята спричинили б супротив з боку суспільства. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє "Новое время".

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Ми розуміємо, що зараз питання у тому, щоб люди трошки відпочили від пандемічної втоми. Ми закликали усіх свідомо поставитися до різдвяних і новорічних свят. Святкуйте, але все має бути в міру,

– наголосив Ляшко.

Що ще сказав Ляшко

Встановлені карантинні норми здебільшого не виконують. Зокрема, у торгових центрах. Це свідчить насамперед про безвідповідальне ставлення до ситуації від представників бізнесу.

Відсвяткувавши Різдво, українці мають "закритися", щоб підготуватися до імовірного зростання сезонних захворювань. Однак цьогоріч серед них може бути і коронавірус.

Кожен українець має почати із себе.

Окрім того, дуже важливо дати час на відпочинок медикам.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу