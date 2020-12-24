Святкуйте, але все має бути в міру, – Ляшко про Новий рік і Різдво
Українці мають проявити відповідальність під час святкування Нового року та Різдва. Людям дали шанс трішки відпочити від пандемії, однак зловживати не варто.
Жорсткі обмеження на зимові свята спричинили б супротив з боку суспільства. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє "Новое время".
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Ми розуміємо, що зараз питання у тому, щоб люди трошки відпочили від пандемічної втоми. Ми закликали усіх свідомо поставитися до різдвяних і новорічних свят. Святкуйте, але все має бути в міру,
– наголосив Ляшко.
Що ще сказав Ляшко
- Встановлені карантинні норми здебільшого не виконують. Зокрема, у торгових центрах. Це свідчить насамперед про безвідповідальне ставлення до ситуації від представників бізнесу.
- Відсвяткувавши Різдво, українці мають "закритися", щоб підготуватися до імовірного зростання сезонних захворювань. Однак цьогоріч серед них може бути і коронавірус.
- Кожен українець має почати із себе.
- Окрім того, дуже важливо дати час на відпочинок медикам.
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