Зеленський підписав указ про святкування 25-ї річниці Конституції України
Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про відзначення 25-ї річниці Конституції України". Державне свято відзначається щороку 28 червня.
Джерело:Офіс Президента
Президент дав низку доручень державним органам влади стосовно цього. Зокрема, уточнюється, що метою документа є "організація гідного святкування у 2021 році річниці прийняття Конституції, враховуючи її важливе значення у розбудові правової та демократичної держави".
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Що передбачає указ Зеленського
Згідно з указом, Кабінет Міністрів має створити Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо святкування 25-ї річниці Конституції.
Прем'єр-міністр та керівник Офісу Президента визначаються співголовами новоствореного комітету. Також вони мають залучити до складу представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, громадських об'єднань.
Зважаючи на епідемічну ситуацію, уряд має розробити та забезпечити проведення урочистих заходів у Києві та інших населених пунктів. Документ передбачає, що до участі долучаться представники:
- центральної й місцевої влади;
- дипломатичного корпусу;
- міжнародних організацій;
- громадськості.
Необхідно організувати проведення до 25-ї річниці Конституції конкурсу серед студентів та молодих науковців на найкращу наукову роботу щодо розвитку конституційно-правового регулювання,
– повідомляє пресслужба Офісу Президента.
До 28 червня 2021 року Національний банк України має виготовити та випустити в обіг пам'ятну монету.
Крім того, Міністерство закордонних справ повинно запросити до участі в урочистостях представників дипломатичного корпусу іноземних держав, міжнародних організацій, української діаспори.
МЗС також має забезпечити, щоб закордоном представники української громадськості організували святкові заходи.
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