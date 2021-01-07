Російські пропагандисти не відпочивають навіть у час новорічних свят. У святкові дні Росія продовжувала активну інформаційну кампанію проти світу. Фактично половину дезінформаційних новин присвятили Україні.

У новому році Україна залишилася головною ціллю кремлівських дезінформаторів. Про це повідомляє європейське видання EUvsDisinfo.

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За словами російських пропагандистів, Україна залишається на межі колапсу.

Європейські аналітики прогнозують, що навіть у 2021 році Росія не зможе втриматися від улюблених тем "зовнішнього контролю", "геноциду" та "нацизму".

Хто став "русофобом року"

Російський націоналістичний сайт "Царьград" цьогоріч відзначився особливо – його "експерти" обрали "русофоба року".

Перемогу здобув президент Туреччини Реджеп Ердоган. У 2021 році він нібито має атакувати окуповані Росією регіони на Сході України. За словами російських пропагандистів, допоможе йому у цьому президент України Володимир Зеленський.

Що російські пропагандисти кажуть про світ

Однією з ключових тем також залишається політика заходу. У час Різдва російська пропаганда активно працювала у бік США.

Ми бачили кілька прикладів кремлівських спроб зіпсувати свята, зокрема, твердження, що США приносять в жертву традиційні християнські цінності на догоду політичній коректності,

– заявили європейські фахівці.

Зверніть увагу! У Росії тривалий час не святкували Різдво. У людей забрали свято ще у 1929 році. Відновили традиції лише у 90-х роках ХХ століття.

Окрім того, європейські ЗМІ прогнозують, що у 2021 році російські дезінформатори активно використовуватимуть словосполучення "немає доказів.

Його застосовуватимуть у всіх незручних для Росії випадках. Зокрема, коли мовитиметься про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального або втручання у вибори у країнах третього світу.