У Вірменії прем'єр-міністр Нікол Пашинян, схоже, остаточно розгубив свою популярність. Навіть у церкві священник відмовився потиснути йому руку й попросив прем'єра на вихід.

Інцидент трапився зранку 21 грудня під час відвідин Ніколом Пашиняном Сюнікську область. Про це повідомляє Sputnik.

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На опублікованому відео помітно, як вірменський прем'єр у церкві підійшов до місцевого священника й намагався привітатися з ним за руку.

Священнослужитель демонстративно відмовився тиснути руку прем'єру й щось сказав йому пошепки. Після цього Нікол Пашинян перехрестився й вийшов з церкви.