У Вірменії священник вигнав прем'єра Пашиняна з церкви: відео
У Вірменії прем'єр-міністр Нікол Пашинян, схоже, остаточно розгубив свою популярність. Навіть у церкві священник відмовився потиснути йому руку й попросив прем'єра на вихід.
Інцидент трапився зранку 21 грудня під час відвідин Ніколом Пашиняном Сюнікську область. Про це повідомляє Sputnik.
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На опублікованому відео помітно, як вірменський прем'єр у церкві підійшов до місцевого священника й намагався привітатися з ним за руку.
Священнослужитель демонстративно відмовився тиснути руку прем'єру й щось сказав йому пошепки. Після цього Нікол Пашинян перехрестився й вийшов з церкви.
Чому Нікол Пашинян втрачає популярність?
Чинний вірменський прем'єр мав величезну прихильність вірмен. Це військовий, який прийшов до влади на хвилі масових протестів у країні. Втім, як показу його приклад, від любові до ненависті – один крок.
Наприкінці вересня 2020 року в Нагірному Карабаху розпочалася війна, яку Вірменія програла за всіма статтями. Вона втратила значну частину територій Азербайджану, які контролювала 30 років.
Звичайно ж, вірмени звинувачують у всьому керівництво держави. Нікол Пашинян, який був на чолі влади, швидко перетворився з народного героя на зрадника.
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