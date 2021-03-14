Покинув Московський патріархат: священник з Луганщини записує відеоблоги

Священник з Луганщини на власному прикладі демонструє, як церква може стати сучасною та доступною. Володимир Маглен править служби і паралельно записує відеоблоги та подкасти.

Священник живе у селищі Веселе, що у Луганській області. Нині для духівника відповідні відеоблоги це ще й можливість не втратити зв'язок з парафіянами, які через карантин не можуть прийти до храму.

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Що стало приводом для відеоблогів

Із соцмережами отець Володимир на "ти". Вдома священник Православної церкви України облаштував студію, де й записує відео та аудіо вітання для парафіян.

Опанувати спосіб комунікації онлайн священника спонукала світова пандемія та нові зумовлені нею правила життя.

Треба було продовжувати (спілкування з парафіянами – 24 канал), не зупинятися. Мені просто почали писати і телефонувати,

– пояснив священник ПЦУ.



Володимир Маглен облаштував студію вдома / Фото 24 каналу

Переселення та відхід від московського патріархату

До труднощів та необхідності швидко адаптуватися Володимиру Маглену не звикати, адже в його житті були щонайменше 2 знакові події.

Перша – вимушене переселення з нині окупованого Сватового.

Друга – перехід до православної церкви України.

У 2019 році Володимир Маглен покинув московський патріархат. Наразі в селищі Веселе він має і церкву, і однодумців.

Церква – це вухо. Я тільки я став священником, мені одна жінка сказала, якщо хочеш бути нормальним священником, не вчи людей, а просто їх вислуховуй,

– пригадав він.

Популярність подкастів священника ПЦУ

Отця Володимира теж уважно слухають – він має вже понад тисячу підписників. Подкасти з його проповідями можна почути на сервісах Spotify, Google та Apple. З дописувачами Володимир Маглен спілкується ще й у:

твітері;

інстаграмі;

фейсбуці;

телеграмі.



Отець Володимир має вже понад тисячу підписників / Фото 24 каналу

"Що таке церква – вона всюди. Якщо вона нормальна, то має бути присутня у всіх сферах життя, де люди – там і церква", – вважає священник ПЦУ.

У планах отця – розширення комунікації. Він хоче придбати новішу техніку, аби достукатися до інших парафіян.