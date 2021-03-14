Покинув Московський патріархат: священник з Луганщини записує відеоблоги

Джерело:24 канал
Священник з Луганщини на власному прикладі демонструє, як церква може стати сучасною та доступною. Володимир Маглен править служби і паралельно записує відеоблоги та подкасти.
Священник живе у селищі Веселе, що у Луганській області. Нині для духівника відповідні відеоблоги це ще й можливість не втратити зв'язок з парафіянами, які через карантин не можуть прийти до храму.
До теми Не суперечить засадам християнської віри: ПЦУ не змушуватиме людей до вакцинації
Із соцмережами отець Володимир на "ти". Вдома священник Православної церкви України облаштував студію, де й записує відео та аудіо вітання для парафіян.
Опанувати спосіб комунікації онлайн священника спонукала світова пандемія та нові зумовлені нею правила життя.
Треба було продовжувати (спілкування з парафіянами – 24 канал), не зупинятися. Мені просто почали писати і телефонувати,
– пояснив священник ПЦУ.
Володимир Маглен облаштував студію вдома / Фото 24 каналу
До труднощів та необхідності швидко адаптуватися Володимиру Маглену не звикати, адже в його житті були щонайменше 2 знакові події.
У 2019 році Володимир Маглен покинув московський патріархат. Наразі в селищі Веселе він має і церкву, і однодумців.
Церква – це вухо. Я тільки я став священником, мені одна жінка сказала, якщо хочеш бути нормальним священником, не вчи людей, а просто їх вислуховуй,
– пригадав він.
Отця Володимира теж уважно слухають – він має вже понад тисячу підписників. Подкасти з його проповідями можна почути на сервісах Spotify, Google та Apple. З дописувачами Володимир Маглен спілкується ще й у:
Отець Володимир має вже понад тисячу підписників / Фото 24 каналу
"Що таке церква – вона всюди. Якщо вона нормальна, то має бути присутня у всіх сферах життя, де люди – там і церква", – вважає священник ПЦУ.
У планах отця – розширення комунікації. Він хоче придбати новішу техніку, аби достукатися до інших парафіян.