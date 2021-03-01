Своїм ходом добирається до Києва, – Арахамія про ДТП з Дубінським

Джерело:Інтерфакс-Україна
Давид Арахамія пітдвердив, що Олександр Дубінський потрапив у ДТП у понеділок, 1 березня. Постраждалих внаслідок аварії, на щастя, немає.
Глава фракції "Слуга народу" Арахамія телефонував Дубінському.
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Сьогодні він (Дубінський – 24 канал) потрапив у ДТП. Я сьогодні йому дзвонив, питав, чи потрібна йому якась допомога, він сказав, що все нормально, почувається добре, постраждалих немає,
– заявив Арахамія.
Він розповів, що Дубінський добирається до Києва "своїм ходом".