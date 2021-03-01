Своїм ходом добирається до Києва, – Арахамія про ДТП з Дубінським
Давид Арахамія пітдвердив, що Олександр Дубінський потрапив у ДТП у понеділок, 1 березня. Постраждалих внаслідок аварії, на щастя, немає.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Глава фракції "Слуга народу" Арахамія телефонував Дубінському.
Актуально Швидкість любить не тільки мама: з'явилися фото та відео з місця ДТП за участю Дубінського
Сьогодні він (Дубінський – 24 канал) потрапив у ДТП. Я сьогодні йому дзвонив, питав, чи потрібна йому якась допомога, він сказав, що все нормально, почувається добре, постраждалих немає,
– заявив Арахамія.
Він розповів, що Дубінський добирається до Києва "своїм ходом".
Дубінський потрапив у ДТП
- Дубінський потрапив у ДТП 1 березня на трасі Київ – ЧОП у Львівській області поблизу міста Стрий.
- За фактом ДТП поліція відкрила справу.
- За даними ЗМІ, Дубінський перебував за кермом Toyota. Нардеп не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.
Дубінський: останні новини
- 1 лютого нардепа виключили з фракції "Слуга народу". "За" проголосували 198 "слуг".
- Окрім того, США ввели санкції проти нардепа.
- Також в Україні відкрили проти Дубінського кримінальне провадження через ухилення від сплати податків.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter