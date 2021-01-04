Свобода помре, якщо лоукдауни будуть новою нормою, – Bloomberg
Жорсткі карантинні обмеження є необхідністю під час пандемії коронавірусу COVID-19. Та якщо такі заходи стануть для людства новою нормою, є загроза для свободи.
Хто хоче поховати свободу
Пандемія, як і будь-які інші катастрофи, змінює пріоритети. У 2020 році особиста свобода здавалася не такою важливою, як питання здоров'я, пише Bloomberg.
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Державний патерналізм (принцип управління, за яким політичні суб'єкти поводяться щодо інших як "батько" до "дітей") почав виглядати напрочуд прийнятним або принаймні необхідним.
Проте водночас COVID-19 став ідеальним приводом для циніків, автократів та всіх, хто вже зневажав свободу, аби спробувати поховати її взагалі,
– наголосили у статті.
Навіть на початку 2020 року прогноз не був оптимістичним. Були переживання, що класичний лібералізм виходить з моди, а йому на зміну приходить новий колективізм. Коронавірус прискорив цю тенденцію.
Світ не раз схилявся у бік авторитаризму
Інколи лібералізм може жити з обмеженнями свободи – заради того, аби запобігти серйознішій шкоді. Тож немає нічого неліберального у локдаунах задля сповільнення поширення COVID-19.
Держава не стає неліберальною, якщо у часи кризи тимчасово виступає основним економічним суб'єктом, підтримуючи людей, поки вони не зможуть заробляти знову,
– пише Bloomberg.
Проблеми з'являються тоді, коли ці заходи розширюються, коли ними зловживають. Адже впродовж останніх років світ і так схилявся у бік авторитаризму.
Видання наводить приклад Китаю, якому не потрібен був COVID-19, аби переслідувати уйгурів чи тиснути на Гонконг. А також Лукашенку, якому не потрібен був коронавірус, аби тероризувати Білорусь.
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Натомість чимало автократів скористалися пандемією як черговим приводом для переслідування своїх критиків, вільних ЗМІ, національних меншин та тих, хто їм не подобається.
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