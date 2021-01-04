Жорсткі карантинні обмеження є необхідністю під час пандемії коронавірусу COVID-19. Та якщо такі заходи стануть для людства новою нормою, є загроза для свободи.

Хто хоче поховати свободу

Пандемія, як і будь-які інші катастрофи, змінює пріоритети. У 2020 році особиста свобода здавалася не такою важливою, як питання здоров'я, пише Bloomberg.

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Державний патерналізм (принцип управління, за яким політичні суб'єкти поводяться щодо інших як "батько" до "дітей") почав виглядати напрочуд прийнятним або принаймні необхідним.

Проте водночас COVID-19 став ідеальним приводом для циніків, автократів та всіх, хто вже зневажав свободу, аби спробувати поховати її взагалі,

– наголосили у статті.

Навіть на початку 2020 року прогноз не був оптимістичним. Були переживання, що класичний лібералізм виходить з моди, а йому на зміну приходить новий колективізм. Коронавірус прискорив цю тенденцію.

Довідка. Автори матеріалу пояснили, що під "лібералізмом" мають на увазі філософію, яка розглядає особисту свободу як найвищу цінність, визнаючи необхідність узгодити цей принцип з суспільством.

Світ не раз схилявся у бік авторитаризму

Інколи лібералізм може жити з обмеженнями свободи – заради того, аби запобігти серйознішій шкоді. Тож немає нічого неліберального у локдаунах задля сповільнення поширення COVID-19.

Держава не стає неліберальною, якщо у часи кризи тимчасово виступає основним економічним суб'єктом, підтримуючи людей, поки вони не зможуть заробляти знову,

– пише Bloomberg.

Проблеми з'являються тоді, коли ці заходи розширюються, коли ними зловживають. Адже впродовж останніх років світ і так схилявся у бік авторитаризму.

Видання наводить приклад Китаю, якому не потрібен був COVID-19, аби переслідувати уйгурів чи тиснути на Гонконг. А також Лукашенку, якому не потрібен був коронавірус, аби тероризувати Білорусь.



Після виборів президента у Білорусі спалахнули протести / Фото Getty images

Натомість чимало автократів скористалися пандемією як черговим приводом для переслідування своїх критиків, вільних ЗМІ, національних меншин та тих, хто їм не подобається.

Зверніть увагу! За 2020 рік, за інформацією Freedom House, ситуація з демократією та правами людини стала гіршою у 80 країнах світу.