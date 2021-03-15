Осередок "русского міра": латвійську організацію виключили з лав Світового Конґресу Українців

Джерело:Світовий Конґрес Українців
Рада директорів Світового Конґресу Українців 13 березня виключила зі своїх лав Об'єднання українських товариств Латвії. Його діяльність демонструє антиукраїнську позицію, що суперечить основним засадам і цінностям СКУ.
Таке рішення ухвалили вперше за понад 50-літню історію Конґресу. ОУТЛ була однією з трьох складових організацій з Латвії.
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На підставі вищезгаданих фактів Світовий Конґрес Українців ухвалив рішення виключити зі своїх лав Об'єднання українських товариств Латвії.
На основі зібраної у відкритих джерелах інформації було встановлено, що члени та керівники ОУТЛ демонструють антиукраїнську позицію.
Мовиться про:
Ці докази були надані президенту та проводу ОУТЛ в офіційному письмовому зверненні, однак жодного із них не було спростовано ні письмово, ні під час виступу представника ОУТЛ на спеціальному засіданні Ради директорів СКУ. Все це стало причиною для виключення ОУТЛ з членства в СКУ.
Сьогодні, коли Україна вже сьомий рік протистоїть російській агресії, одним із основних завдань СКУ і його мережі в понад 60 країнах світу є підтримка українського народу щодо захисту територіальної цілісності України,
– заявив президент СКУ Павло Ґрод.
Він додав, що членство будь-якої організації, яка пропагує антиукраїнську політику та співпрацює з російськими владними структурами є неприпустимим.
Світовий Конґрес Українців відкритий до співпраці з українськими громадськими організаціями в діаспорі, які стійко стоять на проукраїнській позиції, що відповідає основним засадам діяльності СКУ.
Конґрес буде взаємодіяти зі своїми складовими організаціями в Латвії, щоб підсилити українські патріотичні сили та підтримати формування нового центрального представництва українців у країні для здійснення проукраїнської громадської діяльності.