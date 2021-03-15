Рада директорів Світового Конґресу Українців 13 березня виключила зі своїх лав Об'єднання українських товариств Латвії. Його діяльність демонструє антиукраїнську позицію, що суперечить основним засадам і цінностям СКУ.

Таке рішення ухвалили вперше за понад 50-літню історію Конґресу. ОУТЛ була однією з трьох складових організацій з Латвії.

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ОУТЛ виключили з лав СКУ

Предстаники СКУ протягом тривалого часу моніторили діяльність ОУТЛ;

офіційно спілкувалися з його проводом із наданням безпосередніх доказів про антиукраїнську діяльність ОУТЛ та зверненням їх опротестувати;

проводили консультації з провідними українцями у Латвії;

заслухали на спеціальному засіданні Ради директорів 13 березня 2021 року уповноваженого головою ОУТЛ заступника цього Об'єднання.

На підставі вищезгаданих фактів Світовий Конґрес Українців ухвалив рішення виключити зі своїх лав Об'єднання українських товариств Латвії.

Що відомо про діяльність ОУТЛ

На основі зібраної у відкритих джерелах інформації було встановлено, що члени та керівники ОУТЛ демонструють антиукраїнську позицію.

Мовиться про:

пропагування різної антиукраїнської інформації в соціальних мережах;

участь в акціях організацій, що керуються ідеологією "русского міра";

поширення дезінформації про війну на Донбасі та наклепів на владу України, яка начебто є "фашистською гунтою", що вбиває дітей;

висловлювання, які дискредитують Революцію Гідності;

просування ідеї про створення новоросійської республіки;

ідеалізацію терористів та військових злочинців на Донбасі, зокрема Олександра Захарченка;

співпрацю з російськими пропагандистськими ЗМІ;

підтримку проросійських радикальних груп у Латвії, які підривають її суверенітет;

пропагування у Латвії забороненої радянської символіки та історії;

участь провідників та представників ОУТЛ у заходах Посольства Росії у Латвії;

проведення культурних заходів у закладах Росії та запрошення на них дипломатичних представників держави-агресора.

Ці докази були надані президенту та проводу ОУТЛ в офіційному письмовому зверненні, однак жодного із них не було спростовано ні письмово, ні під час виступу представника ОУТЛ на спеціальному засіданні Ради директорів СКУ. Все це стало причиною для виключення ОУТЛ з членства в СКУ.

Сьогодні, коли Україна вже сьомий рік протистоїть російській агресії, одним із основних завдань СКУ і його мережі в понад 60 країнах світу є підтримка українського народу щодо захисту територіальної цілісності України,

– заявив президент СКУ Павло Ґрод.

Він додав, що членство будь-якої організації, яка пропагує антиукраїнську політику та співпрацює з російськими владними структурами є неприпустимим.

СКУ готовий до співпраці

Світовий Конґрес Українців відкритий до співпраці з українськими громадськими організаціями в діаспорі, які стійко стоять на проукраїнській позиції, що відповідає основним засадам діяльності СКУ.

Конґрес буде взаємодіяти зі своїми складовими організаціями в Латвії, щоб підсилити українські патріотичні сили та підтримати формування нового центрального представництва українців у країні для здійснення проукраїнської громадської діяльності.