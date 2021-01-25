Володимиру Зеленському з нагоди дня народження надійшло чимало привітань від світових лідерів. Зокрема, від глав Китаю, Південної Кореї, Словаччини, Єгипту, Киргизстану, а також Посла Ізраїлю в Україні.

Джерело: Офіс Президента

Президент України 25 січня святкує свій 43 день народження.

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Китай

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін надіслав главі держави листа, у якому висловив "щирі вітання й найкращі побажання".

З часу спалаху пандемії COVID-19 Китай та Україна пліч-о-пліч борються з епідемією, що повністю підтверджує щиру дружбу між народами двох країн. Я надаю великого значення китайсько-українським відносинам,

– йдеться у листі.

Цзіньпін також заявив про готовність й надалі співпрацювати разом з Україною.

Південна Корея

Президент Республіки Корея Мун Чже Ін привітав Зеленського у твіттері. "Бажаю вам міцного здоров'я та щастя", – написав він.

Словаччина

Словацька глава держави Зузана Чапутова надіслала українському лідеру вітального листа.

Радію, що торік нам пощастило зустрітись у дружній і конструктивній атмосфері, попри нелегку пандемічну ситуацію,

– написала вона.

Чапутова додала, що вважає це підтвердженням не лише чудових відносин України та Словаччини, але й чітким сигналом зацікавленості країн поглиблювати взаємну співпрацю у сферах, які є корисними для громадян обох держав.

Лідерка Словаччини побажала Зеленському сил у досягненні пріоритетних завдань на посаді президента. А також пообіцяла підтримку у процесі впровадження реформ та завершенні війни на Донбасі.

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Єгипет

Абдель Фаттах Ас-Сісі у своєму привітанні побажав радості, особистого щастя, добробуту та успіхів у всіх починаннях та прагненнях до процвітання, миру та стабільності країни й людей.

Кирзистан

Лідер Киргизької Республіки Талант Мамитов побажав Зеленському доброго здоров'я та успіхів на державній посаді.

До слова, перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв також надіслав свої вітання українському главі держави.

Ваша державна діяльність, заснована на патріотизмі та прагненні робити все, що від вас залежить, на благо вітчизни, сприяє зростанню добробуту народу, подальшому розвитку України та зміцненню її позиції на міжнародній арені,

– йдеться у привітанні Назарбаєва.

До слова, привітав Зеленського з днем народження і Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон. Він побажав, аби Всевишній освітлював шлях президента на благо всіх громадян України та дарував йому здоров'я і сили.