Світлові стовпи зависли у небі під Одесою: що це за явище – захопливі фото
Напередодні в небі над Чорноморськом, що під Одесою, можна було побачити світлові стовпи. Таке явище є можливим лише за низьких температур.
Світлові стовпи в Чорноморську: деталі
Фото з таким явищем опублікував телеграм-канал "Новости Одесса". За даними ресурсу, такий оптичний ефект виникає, коли світло від наземних джерел, наприклад ліхтарів, відбивається від крижаних кристалів, завислих у повітрі.
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Світлові стовпи виникають через те, що світло відбивається від крижаних кристалів, завислих у повітрі
Найчастіше світлові стовпи можна побачити взимку за мінусової температури. Саме тоді в атмосфері утворюється величезна кількість крижаних кристалів, здатних відображати світлові промені.
Таке явище можна побачити лише за низької температури
До слова, уночі проти 19 січня в Чорноморську доходило до 19 градусів морозу, а днем раніше – до -15 градусів.
Світлові стовпи виникли в Чорноморську, коли там вирували морози
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