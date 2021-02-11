Ми стали краще розуміти Україну: Тихановська порівняла події в Криму і Білорусі

Джерело:телеграм Олексія Гончаренка
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що зараз ситуація в Білорусі подібна до тієї, яка склалася в Україні у 2014 році й триває донині. Мовиться про окупацію Криму Росією.
Свою позицію Тихановська оголосила під час онлайн-зустрічі білоруських опозиційних політиків та групи українських депутатів.
Важливо Тихановська закликала ЄС та США розширити санкції проти режиму Лукашенка
Лідерка білоруської опозиції вкотре наголосила, що Крим належить Україні.
Крим, згідно із законом, – це Україна, але вже кілька років де-факто контролюється Росією. І за ці пів року ми краще стали розуміти Україну. Лукашенко пів року утримує владу де-факто, хоча не є президентом за законом,
– наголосила Тихановська.
Зауважимо, що наразі ситуація у Білорусі продовжує бути нестабільною. Білоруси виходять на акції протесту у суботу та неділю, а ОМОН традиційно розганяє їх кийками та пакує в автозаки.Зверніть увагу! 9 лютого було пів року з дня початку протестів у Білорусі.