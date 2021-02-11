Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що зараз ситуація в Білорусі подібна до тієї, яка склалася в Україні у 2014 році й триває донині. Мовиться про окупацію Криму Росією.

Свою позицію Тихановська оголосила під час онлайн-зустрічі білоруських опозиційних політиків та групи українських депутатів.

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Лідерка білоруської опозиції вкотре наголосила, що Крим належить Україні.

Крим, згідно із законом, – це Україна, але вже кілька років де-факто контролюється Росією. І за ці пів року ми краще стали розуміти Україну. Лукашенко пів року утримує владу де-факто, хоча не є президентом за законом,

– наголосила Тихановська.

Позиція Тихановської щодо Криму

Лідерка опозиції не з першого разу відповіла на питання про Крим. Це і не дивно, адже Білорусь має хороші стосунки з державою-агресором Росією.

на питання про Крим. Це і не дивно, адже Білорусь має хороші стосунки з державою-агресором Росією. Саме тому Тихановська із самого початку була стриманою у цьому питанні. У своїх відповідях вона використовує міжнародні формулювання. Хоча спершу вона намагалася взагалі уникнути відповіді.

Згодом вона таки сказала: "Юридично Крим український, фактично – російський. І не мучте мене більше". Вона також додала, що їй дуже боляче через те, що "в Україні війна, яка розділяє людей і налаштовує один проти одного". За словами Тихановської, вона виступає проти будь-якого прояву війни.

Зауважимо, що наразі ситуація у Білорусі продовжує бути нестабільною. Білоруси виходять на акції протесту у суботу та неділю, а ОМОН традиційно розганяє їх кийками та пакує в автозаки.

Зверніть увагу! 9 лютого було пів року з дня початку протестів у Білорусі.