Світ повинен примусом зупинити Росію на шляху до розв'язання Третьої світової, – Чубаров

Верховна Рада закликала світ засудити окупацію Криму. Парламент України ухвалив постанову про звернення до Європарламенту, ООН, ПАРЄ та інших міжнародних об'єднань.

Послання до Європи в ухваленому зверненні не дуже відрізняється від попередніх. Таку думку висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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За його словами, у тій ситуації, коли Росія останніми місяцями йде на безпрецедентну конфронтацію з Заходом, можна було б зробити українську позицію жорсткішою.

Світ повинен жорсткими способами зупинити Росію на шляху розв'язання Третьої світової війни,

– зазначив Чубаров.

Треба, як зауважив експерт, змусити Росію повернутися в межі міжнародного права. Для цього потрібно зробити так, щоб країна не могла розвиватися, "дихати" без взаємодії з іншими країнами. Це потрібно робити через примус, адже іншого шляху немає.

Україна – локомотив нарощення санкцій

Голова Меджлісу відзначив: "Але які б не були настрої на Заході, саме Україна повинна виступати локомотивом постійного нарощення санкцій щодо Росії. А для цього необхідно, щоб Україна сама скоротила будь-які економічні зв'язки з країною-окупантом".

Консолідація навколо Кримської платформи

За його словами, у зверненні до Європи Україна закликає міжнародну спільноту консолідуватися навколо Кримської платформи. Вона стає можливістю спільного знаходження шляхів щодо відновлення державного суверенітету України над Кримом.

Важливо, щоб лідери країн, які приїдуть в Україну до Дня незалежності, були готові від імені своїх держав говорити про безпрецедентні, чіткі кроки тиску на Росію,

– також відзначив Чубаров.

Він додав, що хотів би почути чіткі позиції від лідерів країн ЄС і хоча б 2 – 3 постійних членів Ради безпеки ООН (зокрема Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Франції) про те, що вони вітають Кримську платформу.