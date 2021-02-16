Світ повинен примусом зупинити Росію на шляху до розв'язання Третьої світової, – Чубаров
Верховна Рада закликала світ засудити окупацію Криму. Парламент України ухвалив постанову про звернення до Європарламенту, ООН, ПАРЄ та інших міжнародних об'єднань.
Джерело:24 канал
Послання до Європи в ухваленому зверненні не дуже відрізняється від попередніх. Таку думку висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
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За його словами, у тій ситуації, коли Росія останніми місяцями йде на безпрецедентну конфронтацію з Заходом, можна було б зробити українську позицію жорсткішою.
Світ повинен жорсткими способами зупинити Росію на шляху розв'язання Третьої світової війни,
– зазначив Чубаров.
Треба, як зауважив експерт, змусити Росію повернутися в межі міжнародного права. Для цього потрібно зробити так, щоб країна не могла розвиватися, "дихати" без взаємодії з іншими країнами. Це потрібно робити через примус, адже іншого шляху немає.
Україна – локомотив нарощення санкцій
Голова Меджлісу відзначив: "Але які б не були настрої на Заході, саме Україна повинна виступати локомотивом постійного нарощення санкцій щодо Росії. А для цього необхідно, щоб Україна сама скоротила будь-які економічні зв'язки з країною-окупантом".
Консолідація навколо Кримської платформи
За його словами, у зверненні до Європи Україна закликає міжнародну спільноту консолідуватися навколо Кримської платформи. Вона стає можливістю спільного знаходження шляхів щодо відновлення державного суверенітету України над Кримом.
Важливо, щоб лідери країн, які приїдуть в Україну до Дня незалежності, були готові від імені своїх держав говорити про безпрецедентні, чіткі кроки тиску на Росію,
– також відзначив Чубаров.
Він додав, що хотів би почути чіткі позиції від лідерів країн ЄС і хоча б 2 – 3 постійних членів Ради безпеки ООН (зокрема Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Франції) про те, що вони вітають Кримську платформу.
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