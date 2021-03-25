Це буде за нашого життя, – Данілов про повернення Криму

Джерело:Радіо НВ
Секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що ми зможемо повернути незаконно окупований Крим до України. За його словами, це станеться "за нашого життя".
Чиновник зазначив, що ми не знаємо, що відбуватиметься в Росії. Однак він не сумнівається в деокупації Криму.
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Ми не знаємо, що відбуватиметься в Росії. Я можу із впевненістю сказати – і вже неодноразово про це казав, – що ми побачимо з вами вільну Ічкерію, ми побачимо з вами вільний Татарстан, ми побачимо з вами Крим в складі України. Це буде обов’язково за нашого життя,
– поділився думкою Данілов.
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На думку Данілова Росія ніколи не припиняла тиснути на Україну. До того ж окупант постійно намагається розмовляти з нами з позиції сили. Та секретар РНБО вважає, що "та армія, яка залишилася нам у спадок на початку 2014 року, і та армія, яку має сьогодні Україна – це дві зовсім різні армії".
Те, що ми сьогодні перебуваємо у вкрай складній ситуації з Росією – це може бути не тільки через воду. Може бути будь-яка підстава, тому що завдання Росії – це знищення нас як країни. Вони цього ніколи не приховували,
– сказав секретар РНБО.
Олексій Данілов зазначив, що ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій.