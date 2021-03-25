Секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що ми зможемо повернути незаконно окупований Крим до України. За його словами, це станеться "за нашого життя".

Чиновник зазначив, що ми не знаємо, що відбуватиметься в Росії. Однак він не сумнівається в деокупації Криму.

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Ми не знаємо, що відбуватиметься в Росії. Я можу із впевненістю сказати – і вже неодноразово про це казав, – що ми побачимо з вами вільну Ічкерію, ми побачимо з вами вільний Татарстан, ми побачимо з вами Крим в складі України. Це буде обов’язково за нашого життя,

– поділився думкою Данілов.

Що варто знати про Ічкерію

Ічкерія виникла на частині колишньої Чечено-Інгушської Автономної РСР у 1991 році. Згодом це призвело до Першої та Другої чеченські війни між Росією та Ічкерією. Врешті – у Чечні була встановлена російська влада.

На думку керівників Росії, лідери Ічкерії – терористи. До того ж в Україні є батальйон імені першого президента Чечні Джохара Дудаєва, бійці якого борються з російськими окупаційними військами на Донбасі.

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Чи може Росія загострити ситуацію з Україною

На думку Данілова Росія ніколи не припиняла тиснути на Україну. До того ж окупант постійно намагається розмовляти з нами з позиції сили. Та секретар РНБО вважає, що "та армія, яка залишилася нам у спадок на початку 2014 року, і та армія, яку має сьогодні Україна – це дві зовсім різні армії".

Те, що ми сьогодні перебуваємо у вкрай складній ситуації з Росією – це може бути не тільки через воду. Може бути будь-яка підстава, тому що завдання Росії – це знищення нас як країни. Вони цього ніколи не приховували,

– сказав секретар РНБО.

Олексій Данілов зазначив, що ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій.