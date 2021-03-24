За 10 хвилин доїхала швидка: свідки смерті військової розповіли деталі трагедії

Очевидці смерті української військової розповіли, що "швидка" приїхала вже через 10 хвилин після виклику. Однак врятувати жінку не вдалося.

Жінка померла на сходах продуктової крамниці "Ромашка".

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Продавці розповіли, що добре знали загиблу. Вона часто купувала у "Ромашці" корм для собак. Військова любила тварин.

Що розповіли продавці

Спершу у крамницю зайшли люди, які розповіли, що жінці на сходах стало погано. Викликали "швидку". Медики прибули дуже швидко, однак це не допомогло.

Упродовж 10 хвилин приїхала швидка допомога. Ми дивимося в віконце – їй (військовій – 24 канал) роблять штучне дихання. І тут же вони встали і все. Уже зайшли покупці наші і кажуть, що померла,

– розповіли у "Ромашці".

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