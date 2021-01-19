Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар дав свідчення щодо справи Павла Шеремета у Києві. Ця інформація, кажуть правоохоронці, дозволить вийти на слід людей, які замовили вбивство журналіста.

Ігор Макар наразі перебуває у статусі свідка

Ігорю Макару в українській столиці забезпечили охорону. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

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Наразі білорус, який передав аудіозаписи для публікації, перебуває у процесуальному статусі свідка.

Під час допиту свідок надав слідчим інформацію, яка може суттєво прискорити процес установлення замовників і обставин підготовки підривання Павла Шеремета. Наразі поліцейські перевіряють отримані дані. Аудіозапис направлено на фоноскопічну експертизу,

– зазначили у Міністерстві внутрішніх справ.

Поліція хоче провести слідчі дії на території інших країн

У Нацполіції уже підготували клопотання щодо міжнародної правової допомоги. Це дозволить провести додаткові слідчі дії на території інших держав, які пов'язані з записами. Зараз документи перебувають на погодженні в Офісі Генпрокурора.

Слідчі дії з Макаром завершились 16 січня

Зазначимо, що слідчі дії з Ігорем Макаром завершились у Києві 16 січня. Білорус повідомив, що передав українській поліції значно більше інформації, ніж була на аудіозаписах. Це, за словами колишнього спецпризначенця, доводить про причетність білоруських спецслужб до вбивства журналіста.

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Що відомо про так званий "білоруський слід" у вбивстві Шеремета: