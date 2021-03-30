Нацистську символіку на будівлю Офісу Президента нанесли вже після завершення акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка. Крім того, правоохоронці вже встановили особу порушника.

Про це розповів голова Нацполіції Ігор Клименко, виступаючи 30 березня у Верховній Раді щодо подій під Офісом Президента, які сталися 20 березня.

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Свастику намалювали після акції

Щодо свастики на стіні Офісу Президента: символ справді з'явився вже після завершення акції, о 23.35,

– розповів Клименко.

За його словами, правоохоронці вже встановили особу, яка це зробила. Однак деталі не розкриватимуть, доки належним чином не будуть оформлені всі процесуальні документи.

Про що ще Клименко говорив у Раді