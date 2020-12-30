Наразі немає виключно військового шляху вирішення ситуації на Донбасі. Все тому, що на людей, які живуть в окупації, здійснюють колосальний вплив за допомогою російської пропаганди.

Що каже Хомчак

Вже 7 років поспіль на передовій гинуть люди. Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак в інтерв'ю Obozrevatel.

До теми Було б простіше, якби військовим дали команду "вперед": Хомчак про перемир'я на Донбасі

Суто військового вирішення питання щодо Донбасу зараз дійсно немає,

– зазначив військовий.

За словами Хомчака, ситуація на окупованих територіях погіршується щодня. Однак ситуація на передовій навпаки покращилась завдяки перемир'ю.

Хомчак нагадав, що коли був керівником Антитерористичної операції у 2016 році, то доповідав, що за добу загинули 9 – 12 людей. Натомість зараз керівник операції Об'єднаних сил повідомляє, наприклад, про 3 обстріли без втрат.

Хоча головнокомандувач зауважив, що українським військовим таки було б легше, якби вони отримали команду про наступ.

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