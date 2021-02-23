У сутичках на Банковій постраждали 27 правоохоронців, а 24 активістів затримали
Увечері 23 лютого у Києві відбулися масові протести через вирок Сергію Стерненку. Постраждали обидві сторони: і протестувальники, і правоохоронці.
Джерело:Поліція Києва
У поліції Києва повідомляють: на сутичках постраждали 27 правоохоронців. Працівники поліції і Нацгвардії отримали опіки очей.
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Сутички на Банковій через вирок Стерненку
- Варто відзначити: ще перед початком сутичок Офіс Президента оточили щільним кільцем правоохоронці. Вони не підпускали активістів до будівлі і не давали проводити мітинг.
- Протестувальники почали кидати димові шашки й піротехніку на подвір'я Офісу Президента.
- У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ. Балончики з такою речовиною задіяли і мітингарі.
Постраждалий правоохоронець / Фото з телеграм-каналу "Погляд Приходька"
- Зрештою постраждали обидві сторони. У Червоному Хресті зазначили: серед мітингарів постраждали 10 осіб. Представники організації надавали допомогу постраждалим.
Постраждалий мітингар на Банковій / Фото Влада Фесенка
Затриманих поліцією відпустили
- Поліція прозвітувала: 24 "активних" учасників мітингу затримали і доставили у відділення. Опісля взяття пояснень їх відпустили додому.
- Тим часом у соцмережах повідомили: відпустили активістів після того, як дізналися, що під стіни відділку йдуть активно налаштовані мітингарі.
- Як повідомляє "Бабель", під Печерським райвідділком поліції після закінчення мітингу зібралися не більше 15 людей. В активну фазу протистояння не переросло.
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