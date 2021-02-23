Увечері 23 лютого у Києві відбулися масові протести через вирок Сергію Стерненку. Постраждали обидві сторони: і протестувальники, і правоохоронці.

У поліції Києва повідомляють: на сутичках постраждали 27 правоохоронців. Працівники поліції і Нацгвардії отримали опіки очей. Як це було В Україні завершилися протести на підтримку Сергія Стерненка: фото, відео Сутички на Банковій через вирок Стерненку Варто відзначити: ще перед початком сутичок Офіс Президента оточили щільним кільцем правоохоронці. Вони не підпускали активістів до будівлі і не давали проводити мітинг. Протестувальники почали кидати димові шашки й піротехніку на подвір'я Офісу Президента. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ. Балончики з такою речовиною задіяли і мітингарі.

Постраждалий правоохоронець / Фото з телеграм-каналу "Погляд Приходька" Зрештою постраждали обидві сторони. У Червоному Хресті зазначили: серед мітингарів постраждали 10 осіб. Представники організації надавали допомогу постраждалим.

Постраждалий мітингар на Банковій / Фото Влада Фесенка Затриманих поліцією відпустили Поліція прозвітувала: 24 "активних" учасників мітингу затримали і доставили у відділення. Опісля взяття пояснень їх відпустили додому. Тим часом у соцмережах повідомили: відпустили активістів після того, як дізналися, що під стіни відділку йдуть активно налаштовані мітингарі. Як повідомляє "Бабель", під Печерським райвідділком поліції після закінчення мітингу зібралися не більше 15 людей. В активну фазу протистояння не переросло. Доповнюємо новину...