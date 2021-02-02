Міністр оборони Андрій Таран та головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак вирішують власні стосунки. Скандал між військовими генералами може бути пов'язаний зі спецфондом та його наповненням.

Джерело: 24 канал

Морального аспекту немає. Водночас воєнний аспект – будь-яке непідпорядкування або невиконання наказів може бути розціненим як саботаж або зрада. Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов.

До теми Війна між Тараном та Хомчаком: як фронт потерпає від конфлікту генералів

Суть конфлікту – у грошах

За його словами, оскільки офіційної війни немає, тому можна обговорювати тільки моральний аспект.

Суть конфлікту полягає в грошах. Річ у тому, хто наразі керує бюджетом,

– зазначив Жданов.

Він відзначив, що під час реформування Збройних сил, посаду начальника Генерального штабу зробили юридичною особою, потім призначили цивільного міністра оборони. З того моменту генерали фактично почали керувати бюджетами міністерства оборони.

Як налагодити конфлікт

В цивілізований спосіб, як розповів експерт, передати фінансування Збройних сил і всю фінансову діяльність до міністерства оборони від Генерального штабу не вдається. Тому відповідний скандал і відбувається.

"Треба позбавити можливості Генеральний штаб, і загалом військових, розпоряджатися військовим бюджетом. Це справа міністерства оборони. Необхідне термінове пряме втручання президента", – він зауважив.

Розвал системи управління

Жданов наголосив, що це повний розвал системи управління. Є ризики того, що в якийсь критичний момент генералітет відмовиться виконувати накази і станеться трагедія.

Він відзначив, що необхідно розв'язати питання в юридичній площині. Зокрема внести зміни в положення у Генеральний штаб і міноборони:

Генштаб – це вищий орган військового управління, який повинен керувати військами;

міноборони – це орган, який забезпечує життєдіяльність ЗСУ.

"В цьому контексті потрібно внести правки і тоді все стане на свої місця", – додав Жданов.

Ворожнеча генералів: що відомо про конфлікт