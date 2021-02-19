Суспільні очікування дуже високі, – Солонтай розповів, про що можуть говорити на засіданні РНБО
Президент України Володимир Зеленський скликає Раду нацбезпеки й оборони. Очікується, що мова йтиме про загрози для національної безпеки на тлі санкцій.
Джерело:24 канал
Втім, не можна заплющувати очі на те, що відбувається на сході України. Таку думку висловив експерт з політики Олександр Солонтай.
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Про засідання РНБО та очікування
За його словами, вже анонсували певні очікування продовження історії із закриттям медведчуківських телеканалів. Зокрема і питання персональних санкцій, власників та їхнього бізнесу та статусу в політиці.
Дуже високі очікування й суспільні очікування, пов'язані з критеріями та правилами щодо того, що таке "правильний" чи "неправильний" телеканал. Мають бути єдині стандарти та правила,
– вважає Солонтай.
Питання війни в Україні
"А насправді, якщо РНБО засяде щодо того, що знову гинуть українці на фронті, то я не вважатиму проблемою, що сталася якась підміна порядку денного", – сказав Солонтай.
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Навпаки, він хоче побажати президенту частіше проводити засідання з цих питань, бо "вже не можна заплющувати очі на те, що насправді відбувається на сході України". На думку експерта, однозначно треба реагувати.
Він додав, що триває гібридна війна. Тож, було б правильно і розв'язувати ситуацію та лінії фронту і "залатувати дірки" в інформаційному та економічному просторі в Україні.
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